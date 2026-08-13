Ya hay solución: si te has perdido el eclipse, esta es la mejor manera de poder volver a verlo desde tu móvil

Esta semana se vivió el primer eclipse solar total en España en un siglo, una ocasión muy especial que fue seguida por millones de personas usando gafas especiales con protección solar.

Sin embargo, al mismo tiempo también quedaron muchas personas que, por un motivo o por otro, no consiguieron ver el eclipse; ya sea porque estaban en medio de un atasco de tráfico, o porque estaban trabajando, o bien porque no estaban en la zona en la que se veía mejor.

Afortunadamente, tenemos varias opciones para disfrutar del pasado eclipse usando nuestros móviles; aunque la experiencia no es exactamente la misma, por supuesto, al menos nos puede servir para saber cómo fue y prepararnos mejor para el próximo eclipse en el 2027.

Opción 1: Eclipse 2026 AR

En los últimos meses han aparecido muchas apps que ofrecen información del eclipse, y afortunadamente, no han dejado de funcionar sólo porque el fenómeno ya haya pasado y podemos seguir usándolas para vivir el eclipse.

Un buen ejemplo es Eclipse 2026 AR, una app que usa realidad aumentada para mostrar la posición del eclipse relativa a nuestra localización. La idea era encontrar un buen punto para ver el eclipse, pero ahora podemos usarla para saber cómo fue.

La app funciona de manera sencilla, accediendo a la cámara de nuestro iPhone y mostrando la posición del sol y la luna en los diferentes puntos del tiempo. Podemos seleccionar exactamente la fecha y la hora, el 12 de agosto a partir de las 19:20 y hasta las 21:30.

Opción 2: Stellarium

Stellarium es una app curiosa porque no está centrada específicamente en los eclipses, sino en la observación de la bóveda celeste en general. Es especialmente útil para encontrar constelaciones visibles en nuestra zona, y es muy usada durante acampadas al aire libre.

Lo que tal vez sus usuarios no saben es que también sirve para ver eclipses. Al igual que la anterior app, podemos seleccionar la fecha y la hora concreta y veremos cómo fue el eclipse en ese momento.

El eclipse visto desde la app Stellarium Omicrono

Gracias a su función para ver el flujo del tiempo, podemos deslizar con el dedo y encontrar los diferentes momentos importantes del eclipse en cualquier zona del país. Eso sí, como es una app dedicada a las constelaciones, tendremos que hacer zoom a la posición del sol y la luna para ver el eclipse, que ha sido renderizado de manera realista tal y como fue.

Opción 3: YouTube

Pero si realmente queremos ver exactamente cómo fue el eclipse, en ese caso la mejor opción es ver grabaciones o retransmisiones en directo. Varias organizaciones de todo el mundo retransmitieron el eclipse con diferentes filtros y centradas en diferentes aspectos científicos.

La NASA, por ejemplo, envió un equipo al pueblo de Villalibado en Burgos, donde capturó imágenes impresionantes en las que se veía claramente cómo la luna poco a poco tapaba al sol.

La ESA hizo lo propio con un programa educativo muy completo con entrevistas a expertos y grabó el eclipse desde diferentes puntos de España como Palencia o León.

Por su parte, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades emitió una interesante señal en luz blanca grabada desde Yebes (Guadalajara) que permitió ver claramente detalles como las manchas solares.