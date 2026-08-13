España cambia las reglas: las marcas están obligadas a arreglar tu lavadora o tu frigorífico sin garantía

Desde julio, las marcas deben reparar lavadoras y frigoríficos aunque no tengan garantía, a precio razonable y con piezas disponibles. Más información: Los técnicos lo confirman: la reparación de aparatos y electrodomésticos crece con fuerza en los hogares españoles

Desde el 31 de julio de 2026, reparar un electrodoméstico averiado dejará de depender de la buena voluntad del fabricante. La Directiva europea 2024/1799 obliga ahora a las marcas a ofrecer el servicio de reparación aunque el aparato ya no tenga garantía legal.

La norma afecta a productos de uso muy habitual en cualquier hogar español. Lavadoras, lavavajillas, frigoríficos, aspiradoras, pantallas, móviles y tabletas entran dentro de su ámbito de aplicación.

El requisito técnico es sencillo de entender. Si existen piezas de recambio y el arreglo es viable, el fabricante no puede negarse a repararlo simplemente porque haya pasado el periodo de garantía.

Eso sí, conviene aclarar un matiz importante. La reparación fuera de garantía no será gratuita, pero sí deberá tener un precio razonable, sin tarifas pensadas para disuadir al consumidor de arreglar el aparato.

El objetivo de fondo es reducir la cantidad de electrodomésticos que se tiran a la basura por averías menores. Hasta ahora, muchas familias optaban por comprar uno nuevo porque el coste o la disponibilidad de la reparación resultaban poco claros.

La directiva también introduce un incentivo directo para quien decide reparar en lugar de sustituir. Si el aparato todavía está en garantía y el comprador elige arreglarlo en vez de pedir uno nuevo, la cobertura legal se amplía automáticamente doce meses más.

Esta ampliación busca eliminar un miedo muy extendido entre los consumidores. Muchos evitaban reparar por temor a perder la garantía poco después del arreglo, y ahora esa preocupación desaparece.

El plazo durante el que se puede exigir la reparación no es igual para todos los productos. Depende del tiempo que la ley obliga a cada fabricante a mantener disponibles piezas de recambio, herramientas y documentación técnica para cada categoría.

Esto significa que no hay una fecha de caducidad única para este derecho. Cada tipo de aparato tiene su propio periodo, fijado por las normas de ecodiseño europeas que ya regulaban la reparabilidad de estos productos.

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En España, la aplicación de esta norma ha generado cierta confusión en las últimas semanas. El Boletín Oficial del Estado no había publicado a tiempo la transposición completa de la directiva antes del plazo límite del 31 de julio.

El Gobierno incluyó estas obligaciones dentro del anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, aprobado en primera vuelta ya en julio de 2025. Aun así, la tramitación definitiva seguía pendiente cuando venció el plazo europeo.

Esa falta de transposición no deja al consumidor español sin protección. Al tratarse de una directiva con contenido lo bastante preciso, los juzgados de primera instancia pueden aplicarla directamente, y de hecho ya existen resoluciones que la invocan.

Si España no notifica pronto las disposiciones nacionales a Bruselas, se expone a un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea. Ese proceso no implica una multa inmediata, pero sí puede acabar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si el retraso se prolonga.

Para el usuario que se encuentra con un frigorífico o una lavadora estropeada, el procedimiento a seguir es bastante concreto. El primer paso es solicitar al fabricante o al servicio técnico oficial un presupuesto claro, con el coste, el plazo y las condiciones de la reparación.

Ese documento estandarizado es precisamente lo que exige la propia normativa europea. Si el fabricante se niega a repararlo pese a que técnicamente es posible, el consumidor puede presentar una reclamación formal ante los organismos de consumo.

La obligación tampoco es absoluta en todos los casos. El fabricante puede rechazar la reparación cuando resulte imposible por motivos técnicos o legales, y la ley tampoco le obliga a mantener el servicio de forma gratuita durante toda la vida útil del producto.

Otro punto que introduce la directiva es la posibilidad de pedir un aparato de sustitución mientras dura el arreglo. De este modo, quien se queda sin lavadora o sin frigorífico no tiene por qué pasar semanas sin poder usarlo.

La norma prohíbe además cualquier bloqueo técnico o contractual que dificulte la reparación por parte de terceros ajenos al fabricante. Esto abre la puerta a talleres independientes que hasta ahora tenían dificultades para acceder a piezas o información oficial.

En conjunto, el cambio normativo redibuja la relación entre consumidores y fabricantes de electrodomésticos y dispositivos electrónicos. Lo que antes era un gesto comercial voluntario se convierte ahora en una obligación legal exigible ante los tribunales.