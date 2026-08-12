Los expertos coinciden: "El ventilador está obsoleto, un circulador de aire es mejor para mover el frío por la sala"

Es bien sabido que la mejor manera de enfriar una sala u hogar consiste en no depender en exclusiva del aire acondicionado, sino usarlo en conjunción con un ventilador que se dedique a mover el aire frío de manera más eficiente.

Y es que el aire frío que sale de la climatización tiende a acumularse en zonas bajas (porque pesa más que el aire caliente) o a estar muy localizado en la parte en la que el sistema está instalado. Ahí es donde un ventilador nos puede ayudar.

Sin embargo, en los dos últimos años un nuevo tipo de dispositivo está ganando mucha popularidad como una solución más completa y eficiente para cumplir la función de mover el aire frío: un circulador de aire.

De manera repentina, marcas como Vornado se han hecho virales en redes sociales y han recibido los halagos de analistas muy respetados en el sector como los de Wirecutter, la sección de tecnología del New York Times. Pero ¿realmente es para tanto?

La diferencia entre un ventilador de toda la vida y un circulador de aire radica en cómo mueven el aire, y esa es la clave para decir que el segundo aparato es mejor en combinación con un sistema de aire acondicionado.

Un ventilador usa la oscilación de un lado a otro para ofrecer una brisa que es directa e intermitente; en otras palabras, si el ventilador no te está apuntando directamente, no vas a notar tanto el flujo de aire frío.

Por el contrario, un circulador como el de Vornado se basa en la llamada tecnología Vortex, que proyecta un haz de aire concentrado y continuo que se mueve por toda la habitación y rebota contra las paredes y esquinas.

Un dispositivo como los de Vornado mueven el aire por toda la zona Vornado Omicrono

En otras palabras, estos dispositivos mantienen el aire en movimiento constante, creando una corriente circular que mueve todo el volumen de aire de la estancia; el frío de esta manera alcanza toda la habitación, incluyendo las zonas más calientes, y homogeneiza la temperatura global de la sala.

La diferencia es que, mientras que con un ventilador el aire frío nos impacta directamente, con un circulador de aire la temperatura de la estancia baja de manera constante hasta alcanzar la configurada en el sistema de aire acondicionado.

La gran ventaja de este sistema es que así no tenemos que bajar tanto la temperatura del aire acondicionado para disfrutar de un ambiente agradable, por lo que vamos a ahorrar en la factura de la luz a final de mes.

Algo más que un invento "milagroso"

Lejos de ser otro 'invento milagroso' contra el calor, los expertos están de acuerdo en el potencial de este dispositivo. Gerrit Jan Reinders, CEO de una compañía de climatización, declaró a Forbes que "el Vornado crea un flujo de aire fuerte y concentrado que circula el aire de manera rápida sobre una habitación", mientras que Thom Dumn, analista del NYT, destacó su uso en habitaciones sin ventanas para evitar que el aire se estanque.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que un circulador de aire como los de Vornado no son la mejor solución para todas las situaciones, y cuentan con sus propios inconvenientes.

Por ejemplo, producen mucho más ruido que un ventilador convencional, especialmente cuando se ponen a la máxima potencia para mover el aire de toda una sala, superando los 70 decibelios en las pruebas, mientras que al mínimo ha sido registrado a 52 decibelios.

Eso los hace inviables para bajar la temperatura de la habitación durante la noche, porque el ruido hará imposible dormir con tranquilidad. En ese caso, un ventilador al mínimo es mucho más recomendable.

El precio es otro aspecto a tener en cuenta. Los modelos "mini" parten de los 60 euros en España en tiendas como Amazon, y los modelos normales con ajuste de altura rondan los 160 euros.

Pese a ese elevado precio, algunos expertos critican que estén fabricados en plástico negro con una sensación barata y que carezcan de funciones avanzadas e inteligentes como los ventiladores en ese mismo rango de precios.