Juan José Ebenezer, mecánico: "Lo ideal es que no tengas el aire acondicionado puesto antes de arrancar el coche"

El aire acondicionado de un coche y el mecánico Ebenezer Unsplash | juanjoseebenezer Omicrono

Es algo que hacemos todos en verano: en cuanto nos subimos al coche, lo primero que hacemos es activar el aire acondicionado para intentar compensar un poco por el calor que hace, especialmente si hemos aparcado al sol.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que con este simple gesto podemos estar acortando notablemente la vida útil de los componentes de nuestro automóvil, como ha explicado el mecánico Juan José Ebenezer en un nuevo vídeo en su canal.

De hecho, el experto advierte que encender el climatizador antes o durante el momento del arranque del motor es una práctica muy desaconsejable que conviene corregir cuanto antes.

El motivo es bien simple, y se encuentra en el esfuerzo eléctrico y mecánico que estamos forzando en el vehículo en el preciso instante en el que giramos la llave o presionamos el botón de encendido del motor.

Cuando el motor de arranque se activa, necesita extraer una enorme cantidad de energía directamente de la batería en cuestión de milisegundos; si en ese momento el sistema de climatización permanece encendido, la batería tiene que alimentar al mismo tiempo el ventilador, la electrónica de control y el mecanismo de encendido, provocando un pico de consumo.

Tal y como señala el propio Ebenezer, "cuando le tiras a arrancar, tiene que parar esa carga y después arrancar el vehículo, y automáticamente le vas a meter otra carga más mecánica que es el compresor funcionando".

Esto "no beneficia en absolutamente nada", porque esta superposición de demanda eléctrica genera una caída de tensión que desgasta prematuramente la batería y somete al motor de arranque a un trabajo superior.

El compresor de aire acondicionado está conectado directamente al motor; si el compresor intenta acoplarse mientras el motor apenas alcanza las primeras revoluciones por minuto, impone una resistencia física por la falta de lubricación.

La presión del lubricante en un motor parado tarda entre 2 y 5 segundos en restablecerse por completo; exigir al propulsor que mueva la carga mecánica adicional del compresor incrementa el rozamiento entre piezas metálicas y acelera el deterioro de los componentes.

Para evitar todo esto, la recomendación de Ebenezer es establecer una nueva rutina al entrar en nuestro coche: "Lo ideal es que arranques el coche y 30 o 40 segunditos después, cuando vayas a iniciar la marcha, pones el aire acondicionado".

Incluso si no podemos más y tenemos que poner la climatización, el mecánico advierte que, por lo menos, esperemos "unos cinco segundos" para que le demos tiempo a que todo el mecanismo se lubrique.

Este consejo también se aplica de manera inversa: Ebenezer siempre recomienda apagar el aire acondicionado entre 1 o 2 minutos antes de apagar el motor del coche, lo que evita la formación de humedad y malos olores.