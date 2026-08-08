Esta tienda es perfecta para acampar en verano: se monta en 60 segundos y planta cara al sol, viento y mosquitos

Gazelle ha lanzado un nuevo gazebo de pared completa, similar a una tienda de campaña, llamado G4, capaz de montarse en tan solo 60 segundos. Se trata del último paso en la expansión de una gama que ya incluía tiendas de campaña convencionales e incluso baños portátiles.

El G4 se convierte en el primer modelo de la marca con cuatro paredes y techo en formato gazebo. Utiliza el sistema de hubs centrales que ha hecho conocida a Gazelle, permitiendo desplegar la estructura sin necesidad de montar varillas por separado.

En realidad, solo tres de esas cuatro paredes se despliegan mediante los hubs en forma de X. La cuarta es una entrada abierta cubierta por una puerta de malla dividida en dos partes que se cierra con cremallera por el centro.

Para quienes prefieran usarlo como una zona de sombra abierta en lugar de un refugio cerrado contra insectos, esas puertas pueden enrollarse y atarse contra el borde del techo. Cada uno de los laterales cuenta además con un panel enrollable que se despliega cuando el viento empieza a soplar con más fuerza.

El panel frontal cumple una función adicional, ya que puede transformarse en un porche mediante un par de patas que lo elevan. Las paredes protectoras también sirven para ganar sombra extra desde un ángulo concreto o para tener algo más de intimidad frente a otros campistas.

Las ventanas triangulares integradas en los paneles superiores se pueden abrir con cremallera para permitir ventilación. Al mismo tiempo, la tienda mantiene una protección robusta frente a las inclemencias del tiempo.

Gazelle asegura que el G4 mantiene el nivel de resistencia que ha dado fama a la marca. El techo está fabricado en tejido Oxford de 210D con una calificación de impermeabilidad de 2.000 mm y protección solar UV50+.

Tienda recogida Gazelle Omicrono

Las paredes de malla, por su parte, están hechas con un tejido TriTech de filamento único con perforaciones diminutas. Ese diseño impide el paso incluso de los mosquitos más pequeños, sin dejar de permitir que circule el aire y se disfrute de las vistas.

Gazelle recomienda el G4 tanto para acampar como para usarlo de oficina al aire libre o cenador en el jardín. El espacio interior, sin suelo, ofrece 4,3 metros cuadrados de superficie protegida, suficiente para cuatro personas y una pequeña mesa con sillas.

La altura máxima supera los 2,1 metros, así que hay margen de sobra para estar de pie sin agachar la cabeza. Esa combinación de espacio y ligereza lo convierte en una opción práctica tanto para el camping como para el jardín trasero.

El punto fuerte de cualquier diseño Gazelle sigue siendo la rapidez de montaje. La estructura de fibra de vidrio va integrada en el propio tejido, de modo que solo hay que desplegar la tienda, tirar de las correas centrales de cada pared y empujar el hub del techo desde el interior.

Dos personas usándola Gazelle Omicrono

Gazelle calcula que montar el G4 llevará unos 60 segundos, medio minuto menos que los 90 segundos habituales en sus otros modelos. Esa rapidez puede marcar la diferencia si se llega al campamento con un enjambre de mosquitos esperando o bajo un sol abrasador en pleno desierto.

Recogerlo también resulta sencillo, ya que basta con empujar y tirar de los hubs del techo y las paredes para cerrarlos. Después solo hay que enrollar la estructura plegada y guardarla en la bolsa incluida, pensada para no tener que forcejear con las varillas o la tela sobrante.

Una vez recogido, el paquete mide unos 150 x 25 x 25 centímetros y pesa 32,5 libras, unos 14,7 kilos. El G4 se suma así a los modelos G5 y G6 dentro de la línea de gazebos de la marca.

El nuevo modelo tiene un precio especial de 430 dólares, lo que supone un descuento de 150 dólares sobre su precio de venta recomendado. Con ese ajuste, Gazelle busca hacer más accesible su propuesta de refugio instantáneo para exteriores.