Javier Dasí, experto: "No caigas en la trampa del aire acondicionado con batería, no es más que un ventilador"

Cada verano de los últimos años ocurre lo mismo. Unos pequeños dispositivos que se venden como "aire acondicionado barato" se hacen virales en redes sociales y alcanzan los primeros puestos de ventas de las tiendas online.

Son especialmente atractivos para los españoles que están intentando pasar las sucesivas olas de calor de la manera más barata posible, especialmente si no tienen un sistema de aire acondicionado instalado en casa.

En cambio, estos dispositivos son muy baratos, con precios que rondan los 100 euros dependiendo del modelo; tampoco tienen la desventaja de los aires acondicionados portátiles de requerir una salida de aire caliente y algunos usuarios de redes sociales como TikTok incluso afirman que no consumen nada porque tienen batería.

Sin embargo, antes de comprar uno de estos aparatos es importante conocer su verdadero funcionamiento, y que no tienen nada que ver con un aire acondicionado convencional; de hecho, en vez de refrigerar la zona pueden empeorar las cosas y provocar sensación de bochorno.

Precisamente por esa razón, el experto Javier Dasí ha cargado contra los creadores de contenido que publicitan este tipo de aparatos en uno de sus últimos vídeos publicados en YouTube y TikTok.

Dasí rechaza completamente que estos aparatos sean verdaderos "aires acondicionados", explicando que no es más que un simple ventilador, y mostrándose sorprendido de la idea de que no consumen electricidad, ya que la batería necesita ser recargada por USB-C.

"Es como un ventilador dentro de un aire acondicionado que pulveriza agua", explica Dasí, y esa es la clave para comprender exactamente qué tipo de dispositivos son estos.

Qué es la climatización evaporativa

En realidad, estos aparatos no son más que sistemas de climatización evaporativa. Su funcionamiento es sencillo: un ventilador impulsa aire a través de un filtro húmedo o un depósito de agua.

La evaporación reduce ligeramente la temperatura del aire que sale del aparato y genera una sensación de frescor cerca del usuario; sin embargo, su funcionamiento está muy lejos del de un aire acondicionado normal.

Hay que aclarar que la climatización evaporativa tiene sus usos y sus defensores. En climas secos son especialmente eficaces, con los expertos afirmando que pueden llegar a reducir la temperatura interior en hasta 14 grados.

Sin embargo, en muchas zonas de España estos aparatos no son tan recomendables, especialmente si hay mucha humedad ambiente donde vivimos; en ese caso, sólo vamos a echar más agua al aire y vamos a aumentar la humedad, aumentando la sensación de calor.

Además, como explica Dasí, "Si la habitación está a 30 grados, el agua va a estar a 30 grados y te va a pulverizar a 30 grados". Aunque la sensación de frescor nos puede engañar, en la práctica puede que no nos sirva para mucho más que un ventilador.

Lo peor de estos productos está en su marketing, que se basa en 'influencers' en redes sociales que los presentan como productos milagrosos y como "aire acondicionado sin tubo" que realmente no existen.

Si ignoramos todo ese ruido, nos queda un producto que puede ser útil en ciertos momentos, pero que en ningún caso va a ser un sustituto completo del aire acondicionado y que simplemente nos puede hacer 100 euros más pobres.