Los expertos coinciden: “asegúrate de que tu ventilador de techo funciona en modo verano para no pasar calor”

El calor aprieta y muchos hogares recurren al ventilador de techo como primera línea de defensa. Sin embargo, pocos saben que ese aparato tiene un modo de invierno y otro de verano, y usar el equivocado puede arruinar el efecto refrescante.

La clave está en la dirección de giro de las aspas. Un pequeño interruptor en la carcasa del motor permite invertir el sentido de rotación según la estación del año.

En verano, las aspas deben girar en sentido contrario a las agujas del reloj. Así lo explican los técnicos del fabricante Hunter Fan, que detallan que esta rotación empuja el aire directamente hacia abajo y crea una corriente descendente perceptible en la piel.

Ese chorro de aire no baja la temperatura de la habitación, pero sí acelera la evaporación del sudor sobre la piel. Los propios ingenieros de Hunter llaman a este fenómeno el efecto de sensación térmica por viento, similar a sacar el brazo por la ventanilla de un coche en marcha.

Para comprobar si el ventilador está en la posición correcta basta con colocarse debajo y mirar hacia arriba. Según la guía de MacroAir Fans, si las aspas giran de derecha a izquierda y se nota una brisa clara sobre la cabeza, el modo verano está activado correctamente.

Si en cambio no se percibe ninguna corriente de aire, lo más probable es que el aparato siga configurado en modo invierno. En ese caso solo hay que localizar el interruptor junto al motor y bascularlo hacia el lado contrario.

El ahorro energético asociado a este simple gesto no es una exageración de marketing. Según recoge la web especializada en eficiencia energética Constellation, el Departamento de Energía de Estados Unidos calcula que ajustar la dirección del ventilador en verano permite que una habitación se perciba hasta 2ºC más fresca.

Esa diferencia térmica percibida tiene una traducción directa en la factura eléctrica. Subir el termostato del aire acondicionado esos mismos grados reduce de forma notable el tiempo de funcionamiento del compresor y, por tanto, el consumo total del hogar.

Los técnicos de climatización de Kodiak HVAC van más allá y cifran la sensación de frescor generada por el modo verano entre 2 y 4 ºC.

Flujos de aire Hunter Fan Omicrono

La cadena de tiendas de bricolaje Home Depot ofrece una recomendación complementaria para maximizar el resultado. Su guía técnica aconseja usar la velocidad más alta del ventilador durante los meses cálidos, ya que a mayor velocidad de giro en modo verano, más intenso resulta el efecto de corriente descendente sobre las personas.

Conviene recordar, eso sí, que el ventilador enfría a las personas y no a las habitaciones vacías. Por eso los expertos de Constellation insisten en apagarlo siempre al salir de una estancia, ya que en ausencia de gente el aparato solo consume electricidad sin aportar ningún beneficio.

Además hay que tener en cuenta que un ventilador mal orientado en verano puede incluso resultar contraproducente, porque empuja aire caliente acumulado cerca del techo hacia abajo en lugar de generar la corriente fresca deseada.

Por eso revisar el sentido de giro antes de que llegue la ola de calor se ha convertido en una recomendación recurrente entre instaladores y fabricantes. Se trata de un ajuste que no cuesta dinero, no requiere herramientas y se completa en cuestión de segundos.

El modo verano del ventilador de techo no es un mito ni un truco casero sin fundamento. Cuenta con el respaldo de fabricantes especializados, empresas de climatización y organismos oficiales de energía que coinciden en el mismo diagnóstico.

Así que antes de subir el aire acondicionado varios grados este verano, merece la pena mirar hacia arriba. Puede que la solución más barata para combatir el calor lleve semanas girando en la dirección equivocada justo encima de la cabeza.