Los expertos en ciberseguridad advierten: "Hackers entran por el WiFi del hotel para robar cuentas de los huéspedes"

Millones de viajeros están en estos momentos conectándose al WiFi gratuito que les ofrece su hotel, pero ese puede ser un enorme error que puede terminar con su identidad personal a la venta en Internet.

Microsoft ha advertido esta semana de una nueva campaña de ciberespionaje que se aprovecha de esta costumbre para crear una oportunidad de comprometer los ordenadores portátiles de los huéspedes para tomar el control.

La compañía ha bautizado esta campaña como CaptiveCrunch, y ha descubierto que se aprovecha de los llamados 'captive portals', o portales cautivos, las páginas que aparecen antes de conectar a Internet desde hoteles, aeropuertos y otros espacios públicos.

Normalmente, estas páginas son establecidas por el propietario del establecimiento para controlar el acceso a la red inalámbrica y que sólo los clientes de sus servicios que cuentan con los datos correctos puedan usar el WiFi gratis.

Este es un vector de ataque ideal para los hackers, porque no necesitan crear una red WiFi falsa ni convencer al usuario para que se conecte a un punto de acceso malicioso; en vez de eso, simplemente comprometen la red legítima del negocio para manipular a los clientes.

El ataque comienza cuando un huésped conecta su portátil al WiFi del hotel. En lugar de limitarse a mostrar la página habitual para aceptar las condiciones de uso, el portal puede presentar una supuesta actualización del navegador o del sistema operativo.

Para convencer al usuario de que instale este programa, la página indica que es una actualización necesaria para poder acceder a Internet desde la red WiFi gratis. La clave es que el usuario en ese momento se siente seguro porque ya está conectado a una red legítima, así que puede pensar que es una medida legítima.

Además de ordenadores con Windows, los hackers están atacando móviles Android con instrucciones para descargar e instalar un archivo APK que supuestamente instala la app necesaria para acceder al WiFi pero que en realidad es un virus.

Una de las páginas falsas de Google usadas por los hackers Microsoft Omicrono

Si la víctima descarga el archivo o sigue las instrucciones indicadas, termina instalando malware en su equipo. Microsoft ha identificado dos herramientas usadas por los hackers, CornFlake y CocoShell, que se alojan en el sistema operativo.

CornFlake actúa como un troyano de acceso remoto capaz de registrar las pulsaciones del teclado, realizar capturas de pantalla, acceder a archivos, activar el micrófono y la cámara web e incluso mantener acceso persistente en el navegador.

CocoShell, por su parte, está especializado en el robo de credenciales y 'tokens' de autenticación almacenados en la memoria, incluidos los de Microsoft 365 y Azure.

Ataque hacker ruso

Los atacantes también usan los portales comprometidos para mostrar páginas falsas de inicio de sesión en plataformas como Microsoft 365 o incluso Google, con instrucciones para verificar al usuario que en realidad ejecutan código malicioso en el sistema.

Microsoft atribuye la campaña al grupo Midnight Blizzard, también conocido como APT29, un grupo de hackers vinculado al servicio de inteligencia de Rusia (SVR) y considerado responsable de algunas de las operaciones de ciberespionaje más importantes de la última década como el ataque a SolarWinds en el 2020.

Esta campaña fue detectada por primera vez en mayo de 2026, y tiene como objetivo a viajeros de todo el mundo, especialmente con el inicio de las vacaciones.

Por ello, Microsoft recomienda desconfiar de cualquier solicitud de instalar actualizaciones después de conectarnos a una red WiFi, incluso si es privada como la de un hotel, y recuerda que los navegadores y sistemas operativos nunca necesitan actualizarse para acceder a Internet.

La compañía también recomienda utilizar los datos móviles siempre que sea posible, usar una VPN si realmente necesitamos usar una red pública, y evitar aceptar certificados o ejecutar comandos solicitados por una página de acceso.