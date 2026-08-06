BMW usa tu coche sin tu permiso: así es el anuncio de la película de Spiderman que ha indignado a sus clientes

Para muchos propietarios de BMW, la cuota mensual del coche ya era un recordatorio constante de que el vehículo no termina de ser del todo suyo. Ahora, un nuevo detalle se suma a esa sensación de propiedad incompleta.

Desde la semana pasada, el fabricante alemán comenzó a mostrar un anuncio de la nueva película de Spider-Man directamente en las pantallas internas de sus coches. Llegó sin ningún aviso previo y la marca lo definió, con cierta ironía involuntaria, como una sorpresa especial para sus clientes.

El anuncio aparece nada más arrancar el vehículo, ocupando la pantalla central antes de que el conductor pueda acceder al mapa o a la música que quiere escuchar. Se trata de una animación breve y de aspecto poco cuidado que, además, termina invitando al usuario a escanear un código QR.

Aunque existe la opción de reproducir o saltar la animación, ese paso adicional resulta molesto para quienes solo quieren ponerse en marcha. Muchos conductores lo interpretan, sobre todo, como una ruptura de la confianza que depositan en la marca al mantener sus coches conectados a la red.

Esa conexión permanente suele justificarse por la necesidad de recibir actualizaciones de software importantes para la seguridad y el funcionamiento del vehículo. Ver aparecer publicidad de forma inesperada mientras se intenta salir de casa no encaja con esa expectativa razonable.

La reacción de los propietarios no se hizo esperar en foros y redes sociales dedicados a la marca. En la comunidad de Reddit sobre BMW, el vídeo del anuncio generó un aluvión de quejas y comentarios cargados de indignación.

Algunos usuarios pidieron directamente que la compañía abandonara este tipo de prácticas comerciales. Otros expresaron su malestar con mensajes mucho más contundentes, visiblemente hartos de la situación.

Spiderman y un BMW BMW Omicrono

Según un comunicado oficial de BMW, la campaña publicitaria está activa en más de 60 mercados desde el 27 de julio. La previsión, según la propia marca, es que continúe emitiéndose hasta el 10 de agosto.

No es la primera vez que la firma bávara despierta polémica por monetizar funciones que ya vienen instaladas en sus vehículos. En el pasado, exigió a los propietarios pagar una suscripción mensual para activar los asientos calefactados que ya estaban de fábrica en el coche.

A esa polémica se sumó otra tarifa adicional para poder calefactar el volante, una función igualmente instalada de origen desde el momento de la compra. La estrategia generó un fuerte rechazo entre los compradores, que consideraban absurdo pagar de forma recurrente por piezas ya adquiridas.

BMW también intentó cobrar en su día por el uso de Apple CarPlay y Android Auto, dos funciones de conectividad que el resto de fabricantes ofrecen de forma gratuita. Finalmente tuvo que dar marcha atrás tras una oleada de críticas que puso en entredicho la reputación de la marca.

El fenómeno de convertir las pantallas del salpicadero en espacio publicitario no es exclusivo de BMW. El año pasado, los propietarios de vehículos Jeep denunciaron algo parecido cuando la marca comenzó a mostrar avisos insistentes para contratar una garantía extendida.

Este tipo de estrategias plantea una pregunta de fondo sobre qué controla realmente el propietario de un coche moderno una vez que sale del concesionario. La conectividad permanente, pensada en principio para mejorar la experiencia de conducción, se está convirtiendo también en una vía para introducir publicidad no solicitada.

Para el sector del automóvil, el episodio de BMW puede marcar un precedente incómodo si nadie pone freno a la tendencia. Si una marca de gama alta normaliza este tipo de anuncios, otras firmas podrían sentirse tentadas a seguir el mismo camino en sus propios modelos.

Mientras tanto, los propietarios afectados solo pueden esperar a que termine la campaña el próximo diez de agosto. Hasta entonces, deberán acostumbrarse a saltar un anuncio de superhéroes cada vez que enciendan su propio coche.