Los expertos en climatización coinciden: "En días calurosos, enciende el aire acondicionado temprano para ahorrar"

Tras la cuarta ola de calor en España, según la AEMET, muchas familias españolas pueden sentir que están usando demasiado el aire acondicionado y lo están activando únicamente cuando la situación en casa es insoportable para ahorrar en la factura de la luz.

Sin embargo, los profesionales del sector de la climatización son tajantes en que esta práctica en realidad incrementa el consumo eléctrico; en otras palabras, estamos sufriendo el calor sólo por sufrirlo.

La recomendación de todos los expertos es la misma: encender el sistema de aire acondicionado antes de que la estructura de nuestra casa o el edificio acumule demasiado calor, incluso si es a primera hora de la mañana.

Para explicar por qué esto es así, hay que comprender el concepto de la inercia térmica, por el que a lo largo del día, las paredes, el suelo, el techo y el mobiliario absorben radiación solar y calor.

Eso supone que, cuando una vivienda alcanza los 28 °C o 30 °C en su interior, el aire acondicionado no solo debe enfriar la masa de aire circulante, sino también luchar contra la energía térmica almacenada en las superficies.

Este proceso exige un esfuerzo adicional al compresor, que se ve obligado a funcionar a su máxima potencia durante periodos más prolongados.

En cambio, encender el aire acondicionado en un momento en el que realmente no lo necesitamos no consume tanta electricidad como podríamos pensar, y la clave se encuentra en la tecnología inverter presente en la mayoría de los sistemas modernos.

Con la tecnología inverter, el sistema regula la velocidad del compresor para adaptarse a las necesidades en cada momento, por lo que si el ambiente ya está a una temperatura cercana a la seleccionada, la máquina sólo funciona a un régimen de potencia bajo o medio consumiendo muy poco.

En cambio, si el aparato se pone en marcha cuando la casa ya está caliente, el compresor tiene que trabajar al 100% de su capacidad desde el primer momento para alcanzar la temperatura seleccionada.

Por lo tanto, si ya sabemos que va a ser un día caluroso, lo recomendable es encender el aire acondicionado antes de las peores horas del día para que el equipo sólo tenga que mantener la temperatura desde la mañana a la tarde.

Mejor encender el aire por la mañana

Esto es algo muy repetido por los expertos y que tiene base científica. Desde la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización (AFEC) explican que encender el aire acondicionado de forma anticipada evita picos de consumo innecesarios.

Un portavoz técnico de la organización señala que "es mucho más eficiente mantener una temperatura constante de 24 °C o 25 °C desde la mañana que exigir al sistema un rendimiento máximo repentino a mitad de la tarde, cuando la temperatura exterior roza su pico más alto".

Las estimaciones de los fabricantes indican que un compresor funcionando a pleno rendimiento puede consumir entre 1,5 kWh y 2 kWh, mientras que ese mismo equipo en régimen de mantenimiento consume entre 0,3 kWh y 0,6 kWh.

Esta diferencia se refleja de manera directa en la factura de la luz. Además, trabajar de forma continua a máxima potencia somete a los componentes mecánicos y electrónicos a un desgaste acelerado, aumentando la probabilidad de averías en los meses de mayor demanda.

Sin embargo, eso no significa necesariamente que tengamos que tener el aire acondicionado puesto todo el día. La OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) recomienda programar el aire acondicionado para que se apague durante la madrugada, las horas más frías y en las que la temperatura puede ser inferior a la seleccionada, para que el equipo no consuma mientras se encuentra en 'stand-by'.