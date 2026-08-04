Los expertos coinciden: "Los perros y los gatos tienen su propia 'huella digital' y estas apps la pueden escanear"

El hocico de un perro es el equivalente a la huella dactilar Noseid Omicrono

La pérdida de una mascota puede generar un momento de profunda angustia dentro de la familia. Por eso, encontrar al animal con rapidez se convierte en la máxima prioridad para garantizar su seguridad.

Los métodos habituales para buscar perros requieren el uso de un microchip o placas con el teléfono y los datos impresos. Estos sistemas tradicionales suelen depender de lectores específicos o de que el animal lleve su collar.

Las herramientas digitales han permitido crear alternativas eficaces para facilitar estas labores de búsqueda. La tecnología de reconocimiento facial se aplica de forma innovadora al campo de la biometría animal.

Cada perro o gato posee un patrón único e irrepetible de grietas y pliegues en su trufa o nariz. Este conjunto de marcas equivale a la huella dactilar que identifica a los seres humanos.

Esta particularidad anatómica permite diferenciar de forma inequívoca a un ejemplar de cualquier otro. Gracias a ello, no existen dos narices caninas que compartan el mismo diseño o dibujo.

La aplicación NOSEiD fue creada con la intención de aprovechar esta singularidad mediante un smartphone. Esta herramienta ayuda a registrar el perfil de cada perro escaneando de forma precisa su nariz.

La iniciativa busca reducir considerablemente el tiempo de estancia de los animales perdidos en los refugios.

Funcionamiento de Megvii Megvii Omicrono

El uso de este sistema comienza con una descarga sencilla de la plataforma en el dispositivo móvil. Los propietarios crean un perfil de usuario y rellenan una ficha con los datos de su mascota.

A continuación, la cámara del teléfono debe enfocar el hocico del perro de manera totalmente clara. Un algoritmo analiza el dibujo de la nariz y genera un código biométrico único e intransferible.

El proceso de registro requiere capturar varios ángulos para asegurar que la imagen captada sea nítida. Una vez completado este paso, el animal queda vinculado permanentemente al perfil de su responsable humano.

Si la mascota llega a extraviarse, el propietario puede activar la alerta directamente dentro de la plataforma. El estado del perro cambia automáticamente para avisar a toda la comunidad de usuarios de la zona.

Un móvil escaneando un perro Megvii Omicrono

Cualquier persona que encuentre un perro desorientado por la calle puede colaborar utilizando esta misma aplicación. Basta con abrir la herramienta y tomar una fotografía del hocico del animal que se ha hallado.

El sistema compara la foto capturada con la base de datos almacenada en la nube en segundos. Al encontrar una coincidencia, la aplicación facilita el contacto directo entre quien lo halló y el dueño del animal.

La velocidad en la identificación evita trámites largos y reduce de forma notable el estrés del animal. Por ahora este mecanismo no sustituye al microchip legal, pero funciona como un complemento de gran agilidad.

Las campañas de localización tradicionales suelen depender de carteles impresos o de la difusión en redes. El escaneo de la nariz simplifica esta tarea al ofrecer un resultado directo, verificable e inmediato.

Sistema de identificación Megvii Omicrono

Las organizaciones protectoras y los refugios de animales también pueden beneficiarse de esta extensa base biométrica. La lectura de la trufa no requiere el uso de aparatos veterinarios costosos ni de lectores especiales.

También hay otras aplicaciones similares, como la china Megvil, o la coreana Petify que funcionan también bajo la misma premisa de que los animales tienen un patrón único en su nariz.

El desarrollo tecnológico enfocado en el bienestar animal sigue abriendo caminos muy prometedores en la actualidad. Proteger a los integrantes de cuatro patas de la familia resulta ahora mucho más accesible para todos.

La colaboración comunitaria es fundamental para que estos sistemas alcancen una efectividad completa y constante. Cuantos más usuarios registren a sus compañeros, mayor será la tasa de encuentros felices e inmediatos.

La precisión de las lecturas ópticas mejora con cada actualización que recibe el software de la aplicación. Esto asegura que el reconocimiento sea certero incluso en condiciones de luz que no sean ideales.

A medida que la base de datos crece, las probabilidades de éxito en las búsquedas aumentan.

Facilitar el retorno a casa de los perros perdidos alivia la sobrecarga que sufren los centros de acogida. La suma de esfuerzo tecnológico y participación ciudadana transforma por completo la gestión de estos extravíos.

El futuro de la identificación de mascotas avanza hacia métodos cada vez más sencillos y no invasivos, aunque por ahora se enfrentan al problema de la fragmentación ya que no todas las apps usan, obviamente, las mismas bases de datos de animales.