Los expertos coinciden: "Los climatizadores evaporativos consumen menos luz y son fáciles de instalar"

Muchas familias españolas se han encontrado con una dura sorpresa con la llegada de uno de los veranos más calurosos que se recuerdan, especialmente si no se pueden permitir, o no tienen permitida, la instalación de un aire acondicionado.

Aunque los sistemas de aire acondicionado siguen siendo líderes del sector, los llamados climatizadores evaporativos han ganado mucho terreno recientemente como una alternativa asequible, de bajo consumo energético y con un montaje sencillo.

Sin embargo, antes de comprar uno de estos dispositivos, hay ciertos detalles que debemos tener en cuenta, ya que ofrecen ventajas, pero también desventajas, respecto a un sistema de climatización tradicional.

A diferencia de los acondicionadores de aire convencionales, que emplean gases refrigerantes y un compresor para enfriar el ambiente, los climatizadores evaporativos basan su funcionamiento en un principio físico natural.

Estos dispositivos aspiran el aire caliente de la estancia, lo hacen pasar a través de un filtro humedecido con agua y devuelven el aire a menor temperatura gracias al proceso de evaporación.

La gran ventaja de este mecanismo simplificado es que elimina la necesidad de instalar una salida de aire caliente o un módulo externo como ocurre con el aire acondicionado. Todo el dispositivo puede permanecer dentro del hogar.

Otro motivo por el que comprar un climatizador evaporativo se encuentra en el precio. Según destacan desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), "los climatizadores evaporativos son los más económicos, tanto en inversión inicial como en coste operativo".

Mientras que un equipo de aire acondicionado portátil monobloque, también conocido como 'pingüino', tiene un coste medio de 360 euros y una horquilla habitual entre 200 euros y 500 euros, los climatizadores evaporativos tienen un precio medio situado en torno a los 140 euros, pero se pueden encontrar más baratos y en una variedad de tamaños, como por ejemplo, para el escritorio.

Climatizador evaporativo portátil UniversalBlue Omicrono

También vamos a ahorrar en la factura de la luz. La potencia de un climatizador evaporativo se sitúa habitualmente alrededor de los 80 W, una cifra muy alejada de lo que puede consumir un aire acondicionado, incluso los portátiles o de tipo split móvil, que pueden oscilar entre los 1.000 W y los 1.500 W.

De la misma manera, son extremadamente simples. No necesitamos instalar una manguera de extracción de agua, ni hacer trabajos de albañilería. Asimismo, al carecer de compresor interno, generan niveles de ruido sensiblemente inferiores a los aparatos portátiles tradicionales.

Según los fabricantes y especialistas como los de Australair Ecoclimatización, estos dispositivos pueden reducir la temperatura interior en hasta 14 grados. Sin embargo, aquí es donde tenemos que explicar la letra pequeña, y por qué estos climatizadores no son más populares en España.

La limitación más notable se encuentra en que la eficacia del enfriamiento evaporativo depende en buena medida de la humedad relativa del aire.

Volviendo al ejemplo anterior, la reducción en 14 grados se produce en niveles de humedad relativa de entre el 20% y el 30%; en otras palabras, en las partes más secas de la Península Ibérica.

En cambio, en entornos con una humedad relativa elevada, de entre el 70% y el 80%, la eficiencia de estos aparatos se reduce considerablemente, alcanzando reducciones de apenas 5 grados.

Por lo tanto, a efectos prácticos un climatizador evaporativo es inútil si vivimos en la costa o en zonas de interior con una elevada humedad. De hecho, puede empeorar las cosas, ya que aumentará la humedad y con esta, la sensación de bochorno, aunque los fabricantes defienden que estos dispositivos no generan problemas de humedad si mantenemos la ventilación adecuada.