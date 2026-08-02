Los expertos coinciden: "Para ahorrar mucho dinero con tu aire acondicionado debes usar el modo Automático o ECO"

A la hora de climatizar nuestro hogar frente al intenso calor del verano en España, el mando a distancia del aire acondicionado suele ser el gran incomprendido.

La mayoría de los usuarios se limitan a encender el aparato, establecer la temperatura deseada y ajustar manualmente la velocidad del ventilador al máximo para intentar acelerar el proceso.

Sin embargo, esta práctica habitual es la principal responsable de que la factura de la luz sufra un incremento drástico.

Ante este derroche energético silencioso, los expertos de Electrodomésticos Hermanos Pérez han desvelado cuál es la función exacta que debemos activar para maximizar la eficiencia del equipo sin renunciar al confort térmico.

A través de un vídeo en su perfil oficial de Instagram (@hnosperez), los especialistas comienzan lanzando en su descripción una pregunta que atrae al instante la atención de los usuarios.

"¿Sabías que tu aire acondicionado tiene un modo que casi nadie usa?", comienzan diciendo en el vídeo.

Lejos de tratarse de configuraciones complejas o menús ocultos, la solución está a la vista de todos en el propio teclado del dispositivo.

"El modo que nadie usa porque cree que es un modo secreto. Pues no. Échate para acá un momento", continúa explicando uno de los expertos frente a la cámara.

La clave del ahorro radica en delegar el esfuerzo del electrodoméstico en su propio sistema inteligente.

"El modo que debemos usar para ahorrar mucho dinero en tu aire acondicionado, el modo automático o modo eco", revelan.

¿Cómo funciona realmente?

La gran ventaja de este ajuste es que optimiza el rendimiento del compresor, eliminando el exceso de trabajo y el error humano.

Tal y como detallan los profesionales, el nombre del botón puede variar ligeramente según el fabricante de la máquina que tengamos instalada en casa: "Eso también depende de la marca, dice eco automático, ¿vale?".

El único paso previo que requiere esta configuración es indicarle al aparato en qué estación del año nos encontramos para orientar sus sensores.

"Y depende de la estación, siempre tenemos que buscar en el modo si es frío o es calor, en este caso calor, lo ponemos en modo automático", matizan los especialistas.

Una vez hecho esto, el equipo toma el control absoluto del flujo. ¿El motivo técnico por el que esta función recorta el gasto? "Porque de esta manera regula la potencia según la temperatura real".

Mantener el control de la climatización es fundamental para evitar sobresaltos en los recibos eléctricos.

Al activar esta función, el sistema deja de funcionar al 100% de su capacidad constantemente; la máquina trabaja sola, reduciendo las revoluciones del motor cuando la habitación alcanza el clima ideal y activándose de forma suave solo para mantener esos grados.

Por ello, el mensaje de Hermanos Pérez es claro para quienes buscan optimizar su economía doméstica: "Te aconsejo ponerlo siempre en modo automático o eco y de esa manera, al trabajar solo, lo notarás a la hora de pagar tu factura".