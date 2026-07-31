Iván Terrón, experto energético: "Si quieres enfriar la habitación y ahorrar mucho dinero, pon el aire acondicionado a 24 grados"

Con la llegada de las olas de calor, el gesto de encender el aire acondicionado se convierte en un acto de supervivencia en miles de hogares de España.

Sin embargo, la impaciencia por combatir las altas temperaturas nos lleva a cometer un error tan común como perjudicial para nuestro bolsillo: bajar drásticamente los grados del aire acondicionado.

El experto energético Iván Terrón ha desmentido este extendido mito a través de sus redes sociales, desvelando el truco definitivo para refrescar nuestra vivienda de forma eficiente sin que la factura de la luz se dispare.

A través de su cuenta de Instagram (@ivanterron_asesor), donde comparte habitualmente consejos sobre eficiencia y ahorro doméstico, Terrón lanza una advertencia directa desde el primer segundo de su vídeo.

"Si estás poniendo el aire por debajo de 24 grados, quédate en este vídeo", advierte el experto.

La creencia popular dicta que, al ajustar el termostato a 18 grados, el aparato expulsará una brisa mucho más gélida y, por consiguiente, el salón o la habitación se enfriarán en un tiempo récord. Nada más lejos de la realidad.

Según explica el especialista, las máquinas de climatización funcionan de una manera muy distinta, y este hábito tan repetido solo sirve para generar un sobreesfuerzo eléctrico que terminaremos pagando a final de mes.

El argumento central del asesor energético radica en la forma en la que los equipos de refrigeración tratan el flujo del ambiente.

"La sensación térmica es la misma si pones el aire tanto a 24 grados como a 20, porque la temperatura del aire va a ser la misma", detalla de manera contundente en su vídeo.

Esto significa que el split de la pared no expulsa el aire más frío por el simple hecho de programarlo a 18 grados.

Lo que realmente ocurre al seleccionar una cifra tan baja es que obligamos al sistema a trabajar ininterrumpidamente.

El equipo intentará alcanzar un objetivo térmico casi imposible para los meses de verano. Al no conseguir llegar a esos 18 grados ambiente, el motor no descansa nunca.

"Cada grado que pongas por debajo de 24 dispara el consumo del compresor", sentencia Terrón.

La solución para mantener el confort sin arruinarse es mucho más sencilla de lo que parece. En la descripción del vídeo, el experto insiste en cuál es la franja ideal que recomiendan los profesionales del sector.

"La temperatura del aire acondicionado siempre se pone entre 24 y 25 grados", indica.

Al mantener el termostato en este rango equilibrado, el electrodoméstico enfría la estancia exactamente con la misma eficacia, pero logrando que el compresor se detenga de manera inteligente una vez alcanzada esa temperatura ambiente.

"Así que, por favor, si queréis enfriar la habitación, no pongáis el aire a 18 grados. Ponedlo a 24, que gastáis mucho menos y consumís mucho menos", concluye el experto.