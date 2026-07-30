Xiaomi ha anunciado dos coches que funcionan también como el salón de tu casa: SkyNomad N90 y N70

Hace unos días Xiaomi anunció la presentación de su nueva familia de coches, en esta ocasión no eléctricos, sino híbridos enchufables. Se llamarían Skynomad y estarían en comodidad y confort incluso por encima de los eléctricos.

Hoy Lei Jun, consejero delegado de Xiaomi, se ha subido al escenario para presentar oficialmente los N70 y N90. Es la segunda marca de automóviles de la compañía china, apenas tres años después de haber entrado en el sector.

En ese breve periodo, Xiaomi ha logrado colocar dos coches en el mercado. También ha batido un récord en el circuito de Nürburgring, algo que pocos fabricantes recién llegados pueden presumir.

Con Skynomad, la marca busca un hueco muy concreto. Se trata de vehículos de 7 plazas pensados para familias grandes que buscan espacio y autonomía.

El mercado chino de coches eléctricos ha cambiado mucho en los últimos años. Cada vez hay más modelos con tres filas de asientos y mecánica de autonomía extendida, es decir, híbridos enchufables en los que el motor de combustión actúa solo como apoyo.

Lo más llamativo de estos coches no es solo la mecánica, sino el interior. Xiaomi ha insistido en que el habitáculo se convierte en una especie de salón, con opciones de modo acampada o modo descanso ya habituales en otros modelos chinos.

Este concepto responde a pantallas grandes, la posibilidad de ver contenido en streaming y hasta sistemas de karaoke integrados. Es un planteamiento muy distinto al que estamos acostumbrados en Europa, donde el coche sigue entendiéndose sobre todo como medio de transporte.

El coche Xiaomi SkyNomad. Lei Jun/X (Twitter) Omicrono

Los asientos centrales pueden reclinarse hasta convertirse en una cama. Entre la primera y la segunda fila se desliza una pantalla desde el techo para que los pasajeros vean sus series favoritas.

También existe la opción de instalar una mesa que se mueve por los mismos raíles que los asientos. La capacidad de configurar el interior según las necesidades de cada viaje es uno de los puntos que Xiaomi ha querido destacar más.

Los dos modelos presentados son el Skynomad N70 y el Skynomad N90, ambos disponibles también en versión Max. El N90 Max, además, contará con una variante camperizada pensada para quienes buscan escapadas de varios días.

El suelo plano que permiten los coches eléctricos ayuda a ganar espacio interior. Xiaomi asegura que su primer modelo ofrece hasta 4,4 m2 de superficie útil dentro del habitáculo.

Xiaomi Skynomad en modo acampada Xiaomi Omicrono

En cuanto a baterías, los coches contarán con paquetes de 52 y 76 kWh según se trate de las versiones normales o Max. Con la batería más grande, Xiaomi busca superar a sus rivales en kilómetros de autonomía disponibles.

En modo completamente eléctrico, el Skynomad N70 Max alcanza 505 kilómetros según el ciclo de homologación chino. El Skynomad N90 Max, por su parte, llega hasta los 1.705 kilómetros de autonomía total combinando batería y motor de gasolina.

Esa cifra se apoya en un motor de combustión 1.5T con una eficiencia del 46%, según los datos ofrecidos por la marca. Al tratarse de un sistema de autonomía extendida, ese motor no mueve las ruedas directamente, sino que actúa como generador para alimentar la batería.

El resultado es un funcionamiento con el tacto habitual de un eléctrico, aunque el motor de combustión esté encendido. Xiaomi asegura que este esquema resulta más suave, silencioso y eficiente al trabajar siempre en su régimen óptimo.

Xiaomi Skynomad con asiendos en modo cama Xiaomi Omicrono

Para gestionar todos los sistemas del vehículo, Skynomad utiliza el chip Nvidia Drive AGX de 4 nanómetros. Este componente controla desde el equipo de sonido, con hasta 25 altavoces disponibles, hasta el sistema de infoentretenimiento.

La pantalla central mide 16,3 pulgadas con resolución 3K y se acompaña de un panel de instrumentación de 8,8 pulgadas y una pantalla frontal tipo head-up display. Los pasajeros traseros disponen además de una pantalla propia de 21 pulgadas y un panel táctil independiente para controlar sus funciones.

El precio es, quizá, el dato que más ha sorprendido de la presentación. El Skynomad N70 Max saldrá al mercado desde 259.900 yuanes chinos, unos 33.500 euros al cambio actual.

El Skynomad N90 Max, el modelo con mayor autonomía y versión camper incluida, costará 299.900 yuanes. Esa cifra equivale a unos 38.600 euros, un precio ajustado teniendo en cuenta las prestaciones anunciadas.

Modo salón del SkyNomad Xiaomi Omicrono

Con estos dos modelos, Xiaomi refuerza su apuesta por el mercado del automóvil apenas tres años después de su primer lanzamiento. La compañía ya cuenta con dos marcas de coches activas y sigue ampliando su catálogo con propuestas pensadas para necesidades muy distintas.