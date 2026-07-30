En vigor: el Ayuntamiento ya multa a los vecinos cuyo aire acondicionado no esté en una "zona segura" con hasta 3.000 €

El verano dispara la instalación de aparatos de aire acondicionado en toda España. Pero pocos propietarios saben que colocar el equipo en el sitio equivocado puede acabar en una sanción económica considerable.

Los ayuntamientos españoles han endurecido en los últimos años la vigilancia sobre dónde y cómo se instalan estos aparatos. La normativa municipal regula desde la ubicación exacta del compresor hasta el ruido que emite durante la noche.

El primer punto que revisan los técnicos municipales es la fachada. Muchos consistorios prohíben expresamente colocar el compresor en la fachada principal de un edificio cuando este resulta visible desde la calle.

La razón que dan las administraciones locales es la estética urbana. Un compresor colgado a la vista de todos rompe la armonía visual de calles y edificios catalogados o de especial protección.

Aquí es donde entran las cifras que realmente preocupan a los propietarios. Las sanciones por incumplir las normas locales de urbanismo o de ruido pueden alcanzar los 3.000 euros en los casos más graves.

Esa cantidad no es la única cara de la moneda, ya que existen infracciones de menor calado con multas más reducidas. Sin embargo, la reincidencia o la instalación en zonas protegidas suele agravar la cuantía final que impone el ayuntamiento.

Para evitar llegar a ese extremo, la recomendación de los técnicos es clara. Los aparatos deben ubicarse en lo que se define como una "ubicación segura", es decir, en patios interiores, azoteas o terrazas donde no molesten ni sean visibles desde la vía pública.

Aparatos de aire acondicionado en la fachada de un edificio Pixabay

Esta ubicación segura no solo evita sanciones estéticas, sino que también reduce el riesgo de conflictos con los vecinos. Un compresor mal situado puede convertirse en un foco de quejas constantes en la comunidad de propietarios.

El ruido es otro de los grandes protagonistas de esta normativa. Cada ciudad fija sus propios límites de decibelios permitidos para este tipo de maquinaria, especialmente durante el horario nocturno.

Superar esos límites de ruido puede derivar en una denuncia vecinal que termine en inspección municipal. Si la ordenanza se incumple de forma reiterada, la sanción económica puede sumarse a la obligación de trasladar el aparato.

El agua del desagüe es el cuarto elemento que vigilan las autoridades locales. Está prohibido dejar que el agua de condensación gotee directamente a la calle o afecte a la vivienda del vecino.

Este detalle, que muchos instaladores pasan por alto, también puede acarrear una sanción independiente. La solución pasa por instalar un tubo de drenaje que conduzca el agua hasta un desagüe o canalón autorizado.

En conjunto, estas normas buscan un equilibrio entre el derecho de cada vecino a climatizar su vivienda y la convivencia en el espacio urbano. Lo que en apariencia es un trámite técnico esconde en realidad un cruce de normativas municipales, de ruido y de comunidad de propietarios.

Antes de contratar la instalación, conviene consultar la ordenanza municipal correspondiente y, si el edificio tiene comunidad de propietarios, avisar previamente. Ese paso previo, que apenas lleva unos minutos, puede ahorrar una factura de hasta 3.000 euros.