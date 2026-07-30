Va a entrar en vigor: la UE obliga desde este domingo 2 de agosto a etiquetar todo el contenido que esté generado con IA

La frontera entre la realidad y la ficción digital está a punto de quedar oficialmente delimitada en la Unión Europea (UE), quien acaba de tomar medidas contra la inteligencia artificial (IA).

A partir del domingo 2 de agosto de 2026 entran en vigor las nuevas y estrictas leyes de transparencia de la UE sobre tecnologías de vanguardia.

Esta fase crucial de la Ley de Inteligencia Artificial tiene un objetivo tan claro como ambicioso: garantizar que cualquier ciudadano europeo sepa de forma inmediata y sin lugar a dudas si el texto que lee, la imagen que visualiza o el vídeo que reproduce es real o ha sido generado de manera sintética.

Para lograrlo, las empresas tecnológicas y los creadores de contenido profesional deberán someterse a un riguroso sistema de etiquetado.

El núcleo de esta nueva normativa ataca directamente a uno de los grandes temores de la era digital: la proliferación de los deepfakes y la desinformación automatizada.

Las instituciones europeas han alertado de que la inteligencia artificial generativa permite crear campañas de manipulación a una escala sin precedentes, diseñadas a medida para audiencias específicas y difundidas a una velocidad vertiginosa.

Por ello, a partir de ahora, cualquier plataforma que opere con algoritmos de generación deberá integrar marcas de agua u otros indicadores visuales o textuales fácilmente detectables.

Inteligencia Artificial. Efe

Asimismo, los populares chatbots conversacionales estarán obligados a presentarse explícitamente como máquinas desde el primer saludo, evitando que los usuarios crean estar interactuando con un operador humano.

Las compañías que ignoren estas disposiciones se enfrentarán a sanciones económicas sumamente elevadas.

Aunque la ambición regulatoria es máxima, el legislador europeo ha trazado líneas rojas muy concretas sobre a quién afecta realmente esta medida.

Las autoridades insisten en que el uso de la inteligencia artificial a título puramente personal o doméstico queda totalmente exento de estas obligaciones.

Sin embargo, el contenido creado con fines profesionales entra de lleno en la norma.

Destaca especialmente la exigencia para los medios y portales informativos: cualquier texto destinado a informar al público sobre temas de interés general deberá llevar una etiqueta identificativa si ha sido redactado por una inteligencia artificial sin que exista una supervisión editorial humana detrás.

Por el contrario, las obras de carácter puramente artístico, creativo, satírico o de ficción disfrutarán de exenciones específicas.

Para los sistemas que ya están operando actualmente en el mercado, se ha establecido un periodo de adaptación que finalizará el 2 de diciembre.

La reacción de la industria ante este histórico cambio de reglas ha sido mixta, oscilando entre la adaptación proactiva y el escepticismo práctico.

Los grandes gigantes tecnológicos llevan meses preparándose para este escenario.

Plataformas como TikTok exigen desde hace tiempo a sus creadores que etiqueten el contenido sintético, acumulando ya miles de millones de publicaciones marcadas, mientras que Meta ha integrado su propio sello de información de IA en Instagram y Facebook.

No obstante, voces de peso como Google han lanzado advertencias sobre la enorme complejidad regulatoria que supone aplicar estas directrices a nivel masivo.

Desde la compañía del buscador alertan de que inundar internet con un exceso de etiquetas y avisos legales superpuestos podría resultar contraproducente, saturando al usuario y dificultando la comprensión del contexto real que estas normas pretenden, en teoría, aclarar.