Ya es oficial: los ayuntamientos ya multan a los vecinos que instalen el aire acondicionado sin permiso con hasta 20.000 €

El calor sofocante del verano ha vuelto a convertir el aire acondicionado en el electrodoméstico imprescindible en miles de hogares en España.

Ante las altas temperaturas de estos meses, las compras e instalaciones de estos equipos se han disparado en todo el país.

Sin embargo, lo que muchos ciudadanos desconocen es que colocar este aparato por su cuenta o recurrir a un amigo para abaratar costes puede salir extremadamente caro.

Desde hace meses, las inspecciones están activas y las sanciones administrativas dictadas por las autoridades locales y municipales ya están alcanzando cifras verdaderamente escalofriantes.

La clave de estas severas penalizaciones radica en los riesgos ambientales y de seguridad que implica la manipulación de los gases fluorados.

Estos refrigerantes, presentes en la mayoría de los sistemas de climatización, poseen un altísimo potencial de calentamiento global y entrañan peligros graves como fugas, incendios o daños estructurales en las fachadas.

Por este motivo, la normativa vigente a través del Real Decreto 115/2017 y el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios impone que solo los técnicos y empresas con certificación oficial están capacitados legalmente para operar con estos equipos.

Aire acondicionado. Shutterstock

El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento y las autoridades actúan con contundencia contra todos los implicados en un montaje irregular.

La normativa establece un régimen de sanciones cruzadas que afecta al comprador de la vivienda por encargar la obra a personal no cualificado, al instalador por operar sin habilitación formal y a la propia tienda comercializadora por no verificar que el equipo se ha instalado mediante los cauces legales.

Mientras que las faltas administrativas más leves por simple escasez de documentación suelen rondar los 600 euros, cualquier fuga accidental o la falta total de permisos dispara la multa hasta el límite de los 20.000 euros.

A la estricta legislación nacional sobre gases se le suman las ordenanzas municipales y la propia Ley de Propiedad Horizontal.

En grandes capitales como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla se regula de forma exhaustiva el impacto visual y acústico de las unidades exteriores, prohibiendo su colocación en fachadas protegidas o sobrepasando los decibelios permitidos.

Además, al tratarse de un elemento común del edificio, es imprescindible contar con la autorización explícita de la junta de la comunidad de vecinos antes de iniciar cualquier tipo de obra.

Para evitar disgustos financieros durante este verano de 2026, la única vía segura consiste en contratar siempre a profesionales habilitados y exigir la documentación técnica correspondiente.

Es fundamental conservar la factura de compra junto a los certificados oficiales conocidos como documento de aviso de venta y justificante de instalación.

Solo de esta manera el usuario podrá acreditar ante una inspección municipal o una denuncia de la comunidad que su equipo cumple con todos los estándares de seguridad, eficiencia energética y legalidad vigentes.