Luis Miguel Martínez, experto en climatización: "El termostato refleja la temperatura donde está situado, no de toda la casa"

En plena ola de calor, es muy habitual notar que algunas zonas de la vivienda son un auténtico oasis mientras otras parecen una verdadera sauna. De hecho, pueden existir hasta cuatro grados de diferencia entre las distintas habitaciones de un mismo hogar.

El motivo principal de este desajuste radica en factores arquitectónicos y de uso como la orientación del edificio, la incidencia directa del sol, la calidad del aislamiento y las diversas fuentes internas de calor.

Mantener la temperatura ideal en casa en verano no depende exclusivamente de encender el aire acondicionado y bajar los grados al mínimo.

Los expertos en climatización de Haier HVAC advierten que, para lograr una eficiencia energética real, es vital adaptar nuestra estrategia a las necesidades específicas de cada espacio y controlar elementos clave como la radiación solar y la humedad ambiental.

El dormitorio es una de las áreas que más sufre el impacto de las altas temperaturas. Durante el día, las paredes, los techos, el mobiliario y hasta el colchón absorben el calor para liberarlo lentamente por la noche, lo que puede arruinar por completo el descanso.

Para evitarlo, la mejor estrategia es mantener las persianas y los toldos bajados en las horas centrales del día y ventilar la habitación únicamente cuando el aire exterior sea más fresco.

Si se utiliza aire acondicionado, lo ideal es programarlo para enfriar el espacio de forma gradual antes de dormir, evitando temperaturas exageradamente bajas que disparen el consumo.

Cocina Casería de la Mar

Por su parte, la cocina presenta un desafío distinto, ya que no solo recibe el calor del exterior, sino que también lo genera desde dentro.

Los electrodomésticos como el horno, la vitrocerámica o el frigorífico incrementan enormemente la carga térmica del espacio.

En estos casos, resulta fundamental priorizar la preparación de platos fríos o rápidos al mediodía, utilizar siempre la campana extractora para disipar el calor y, si la distribución de la vivienda lo permite, mantener la puerta cerrada para evitar que ese aire caliente invada el resto del hogar.

Si nos fijamos en el cuarto de baño, el principal enemigo a combatir es la sensación térmica provocada por la humedad. El vapor que se acumula durante la ducha dificulta la evaporación del sudor corporal, creando un ambiente pegajoso y sumamente sofocante.

La solución pasa por optar por duchas más breves y con agua tibia, encender el extractor o abrir la ventana durante y después de su uso, asegurando siempre que la humedad se expulse al exterior antes de abrir la puerta hacia el pasillo.

En cuanto al despacho o zona de estudio, el auge del teletrabajo ha convertido estos espacios en pequeños generadores continuos de calor. Los ordenadores, los monitores, los cargadores y la propia presencia continuada de personas elevan rápidamente los grados en habitaciones que, por lo general, suelen ser de tamaño reducido.

Apagar los equipos electrónicos que no se utilicen, bloquear la entrada directa del sol en la zona de trabajo y apoyarse en un ventilador mejorará notablemente la circulación del aire sin necesidad de forzar la máquina principal de la casa.

El salón suele convertirse en un falso oasis de frescor. Al ser la estancia donde habitualmente se instala la unidad principal de climatización, se enfría de manera muy rápida y directa. Sin embargo, que este espacio se encuentre a unos agradables 24 grados no significa en absoluto que el resto de la casa esté correctamente climatizado, ofreciendo una percepción térmica engañosa del conjunto del hogar.

Para asegurar un flujo homogéneo, es indispensable comprobar que no haya muebles ni cortinas bloqueando la salida de aire.

Haier TIDE 35 PREMIUM Haier

Comprender esta dinámica térmica permite anticiparse al sobrecalentamiento. Al final, el objetivo definitivo durante el verano no es transformar una única habitación en una nevera, sino alcanzar un nivel de confort global y equilibrado que garantice nuestro bienestar.

Por ello, como señala Luis Miguel Martínez, product manager de Haier HVAC, las medidas deben tomarse con perspectiva: "Antes de reducir la temperatura seleccionada en el equipo, conviene comprobar qué estancias reciben más radiación solar, dónde se generan cargas internas de calor y si el sistema instalado permite una distribución adecuada del aire".

"El termostato refleja la temperatura de la zona en la que está situado, pero no necesariamente la de toda la vivienda", concluye el experto en climatización.