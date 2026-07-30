Entra en vigor: España exige reparar todos los teléfonos móviles y televisores que se encuentren fuera de garantía

Mañana, 31 de julio, entra en vigor una ley de la Unión Europea (UE) que cambiará para siempre nuestra relación con la tecnología.

Despedirnos de un teléfono móvil, una tablet, un televisor o una lavadora solo porque sufren una avería menor y su reparación resulta carísima será, desde este mismo viernes, cosa del pasado en toda la geografía española.

La famosa Directiva (UE) 2024/1799, conocida popularmente como la ley del "Derecho a reparar" y reflejada en el BOE, se activa oficialmente mañana tras finalizar el plazo de adaptación para los Estados miembros de la Unión Europea.

Su objetivo principal es fulminar el caduco modelo de "usar y tirar" que tanto daño hace al planeta.

¿Pero en qué consiste exactamente esta nueva normativa?

Desde mañana, los grandes fabricantes de aparatos tecnológicos y electrodomésticos asumen una responsabilidad inédita: garantizar la reparación de sus productos aunque la garantía legal haya finalizado.

Ya no valdrá ofrecer presupuestos astronómicos para empujar al consumidor hacia una compra totalmente nueva, nunca más.

Una persona reparando un móvil. Foto de archivo

Para que este derecho sea verdaderamente efectivo, la legislación que se estrena mañana impone que los tiempos de espera y las tarifas del servicio técnico deban ser justos y proporcionados.

Si un dispositivo todavía es viable técnicamente, la marca tendrá la obligación legal de arreglarlo sin penalizar el bolsillo ciudadano.

Adiós a las trabas técnicas

Otro avance crucial que trae el día de mañana es la prohibición rotunda del bloqueo técnico.

Hasta hoy, muchas corporaciones rechazaban intervenir en un equipo si este había sido reparado en talleres de barrio o si empleaba piezas de recambio genéricas, limitando tu libertad absoluta.

Al suprimir dichas excusas corporativas, la nueva legislación fomentará la sana competencia entre los diferentes servicios de mantenimiento, logrando así que los precios bajen de forma natural.

Todo esto tendrá un impacto magnífico en la economía doméstica, especialmente ahora que las familias buscan cualquier fórmula para esquivar la alta inflación.

Por otra parte, la dimensión ecológica resulta innegable. Reducir la inmensa montaña de chatarra tecnológica es vital para cumplir nuestra meta europea de sostenibilidad y asentar verdaderamente la economía circular.

No podemos seguir agotando materias primas sin límite solo para fabricar aquello que podría repararse perfectamente con muy poco esfuerzo.

En definitiva, la jornada de mañana inaugura un horizonte muy prometedor en España y toda la Unión Europea.

Las grandes fábricas ya han tenido que remodelar toda su estrategia de posventa y de creación de artículos para adaptarse sin dilaciones a estas estrictas directrices internacionales.