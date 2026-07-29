Es oficial: esto es lo que exige la ley en España en cuanto a electrodomésticos para poder poner tu piso en alquiler

En plena era del hogar conectado y las plataformas inmobiliarias digitales, muchos propietarios siguen tropezando con el mismo dilema a la hora de subir las fotos de su piso a un portal para alquilarlo.

Existe una creencia muy extendida de que entregar la vivienda equipada con una batería completa de electrodomésticos es una exigencia legal imperativa.

Sin embargo, la legislación española es mucho más estricta con las condiciones técnicas que con la presencia de dispositivos en la cocina.

La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) no impone en ningún apartado la obligación de incluir electrodomésticos en una vivienda arrendada.

En términos estrictamente jurídicos, un arrendador puede publicar y alquilar un inmueble sin un solo aparato dentro.

Lo que la normativa sí fiscaliza con rigor son los estándares básicos de habitabilidad.

Esto se traduce en garantizar acometidas y enchufes operativos para suministros de agua y luz, asegurar la infraestructura para el agua caliente sanitaria mediante termo o caldera, y certificar que la red de saneamiento de baño y cocina funciona sin fugas.

Una cocina con electrodomésticos nuevos. EE

Por tanto, el único equipo técnico indispensable para cumplir con la ley es el sistema de producción de agua caliente.

Dispositivos como la lavadora, el frigorífico o la vitrocerámica quedan en el terreno de lo legalmente optativo.

Aunque la norma ofrezca margen de maniobra, la dinámica de la oferta y la demanda impone sus propias reglas.

Prescindir del equipamiento básico acaba saliendo caro al propietario en forma de meses con la vivienda vacía o alquileres a la baja.

Electrodoméstico Exigencia Legal Impacto en la Rentabilidad Frigorífico y Lavadora No obligatorio Imprescindibles. Cerca del 90% de los usuarios los considera filtro de entrada. Placa de cocina / Vitro No obligatorio Esencial. Clave para el uso diario de la zona de cocinado. Horno y Microondas No obligatorio Recomendado. Mejora la percepción de valor del piso.

Delegar el equipamiento en el inquilino entraña además un riesgo operativo real para la propiedad.

Una instalación deficiente de una lavadora o un cortocircuito provocado por un frigorífico antiguo traído por el arrendatario pueden derivar en averías estructurales cuya responsabilidad técnica resulta difícil de deslindar.

Averías y mantenimiento

El reparto de costes en el mantenimiento de aparatos es el origen de la mayoría de los conflictos en el alquiler.

El artículo 21 de la LAU marca una frontera clara. Cuando la casa se alquila con electrodomésticos, el propietario asume la reparación o sustitución motivada por la vejez del aparato o su desgaste natural.

El inquilino solo responde de la factura cuando la avería es fruto de una negligencia o un mal uso comprobable.

Si la vivienda se arrendó vacía, el inquilino gestiona sus propios equipos y se los lleva al marcharse. Para evitar cualquier fricción, la mejor herramienta preventiva sigue siendo incorporar al contrato un inventario fotográfico detallado del estado de cada dispositivo.