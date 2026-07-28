Está en vigor: los ayuntamientos ya multan a los vecinos con más de 900 euros por tirar un viejo electrodoméstico a la basura

Dejar un microondas averiado en la acera al lado del contenedor, abandonar una lavadora vieja en la esquina del chaflán o depositar un tostador en el contenedor amarillo ya no le saldrá gratis a ningún ciudadano. Centenares de municipios españoles han intensificado los controles e inspecciones para erradicar el vertido incontrolado de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) en el espacio público.

Las ordenanzas municipales de limpieza y convivencia ciudadana han adaptado sus regímenes sancionadores a la legislación estatal.

En la práctica, esto supone que tirar un viejo electrodoméstico a la calle sin previo aviso ni cita con los servicios de recogida conlleva multas que superan con frecuencia los 900 euros, alcanzando en los casos más graves cifras significativamente mayores. El sustento jurídico que avala este despliegue sancionador descansa sobre dos pilares legislativos fundamentales.

Por un lado está la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Esta norma armonizó la legislación española con las directivas europeas, endureciendo de forma notable el régimen de infracciones por el abandono, vertido o gestión incontrolada de cualquier tipo de residuo en la vía pública o espacios naturales.

Por otro lado, tenemos el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Regula de manera específica la cadena de reciclaje de los RAEE, exigiendo una recogida separada para evitar la contaminación por aceites, gases refrigerantes (CFC, HCFC), metales pesados (plomo, mercurio, cadmio) y plásticos con retardantes de llama bromados.

La mezcla de este tipo de aparatos con la basura doméstica no orgánica imposibilita su tratamiento en las plantas separadoras convencionales y provoca daños ambientales irreversibles si los circuitos internos quedan expuestos a la intemperie.

Esto es porque, legalmente, un electrodoméstico nunca se considera "basura común". Desde el momento en que deja de funcionar, pasa a ser un residuo peligroso o especial que exige trazabilidad desde el domicilio hasta la planta de reciclaje.

Una lavadora instalada en un balcón Unsplash Omicrono

¿De cuánto es la sanción?

El régimen sancionador de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados tipifica los incumplimientos en tres escalones, si bien los ayuntamientos aplican estos baremos a través de sus ordenanzas locales:

Tipo de Infracción Conducta habitual Cuantía de la sanción (Ley 7/2022) Infracción Leve Depósito puntual de pequeños RAEE (batidoras, secadores) fuera de horario o en contenedor erróneo sin grave daño ambiental. Hasta 2.000 € (Sanción municipal habitual: 300 € - 900 €) Infracción Grave Abandono de grandes electrodomésticos (frigoríficos, lavadoras) o vertido incontrolado recurrente en vía pública. De 2.001 € a 100.000 € Infracción Muy Grave Vertidos masivos en áreas protegidas o tráfico ilícito de residuos peligrosos. De 100.001 € a 3.500.000 €

Aunque las cuantías fijadas en la ley nacional son muy elevadas, las ordenanzas de limpieza municipal gradúan las multas directas a particulares.

En ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla, dejar un enser eléctrico en la calle sin autorización previa acarrea sanciones que parten de un mínimo de 600 a 900 euros en su tramo básico, pudiendo escalar a varios miles si el aparato abandonado contiene sustancias refrigerantes contaminantes (como los aparatos de aire acondicionado o las neveras).

Para identificar a los infractores, los consistorios están haciendo uso de patrullas de paisano de la Policía Local, cámaras de videovigilancia en puntos negros de vertidos e inspecciones en los propios aparatos (números de serie o documentos dejados en cajas adjuntas).

Cómo deshacerse de un viejo electrodoméstico de forma legal y gratuita

La ley no solo sanciona la infracción, sino que garantiza que el ciudadano disponga de vías 100% gratuitas para desprenderse de sus aparatos fuera de uso. Existen tres canales principales.

El primero es el Servicio Municipal de Recogida de Enseres. La práctica totalidad de los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes cuentan con un servicio gratuito de recogida a domicilio o en punto fijado.

Punto limpio en Zamora Ayuntamiento de Zamora

Basta con realizar una llamada telefónica previa o solicitar cita a través de la app municipal. El consistorio asigna un día y una franja horaria en la que el vecino puede depositar el electrodoméstico en el portal o junto al contenedor de su calle sin riesgo de ser multado.

El segundo es la Red de Puntos Limpios (Fijos y Móviles). Los particulares pueden transportar directamente los electrodomésticos a los Puntos Limpios de su localidad. La entrega es gratuita y garantiza que los componentes sean clasificados y descontaminados por gestores autorizados.

Por último, está la "Regla del 1 por 1" y del "1 por 0" en tiendas. Al comprar un electrodoméstico nuevo, la legislación impone obligaciones directas a las tiendas físicas y de venta online: