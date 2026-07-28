Va a entrar en vigor: España exigirá reparar móviles y televisores que estén fuera de garantía desde el 31 de julio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habla por el teléfono móvil. Europa Press Omicrono

El hábito de sustituir un dispositivo electrónico ante el primer fallo técnico tiene los días contados. Tradicionalmente, la combinación de presupuestos de arreglo desorbitados y repuestos inalcanzables ha empujado a los usuarios a desechar móviles o televisores perfectamente recuperables.

Sin embargo, el marco regulatorio europeo se prepara para dar un giro radical a esta dinámica, imponiendo a las empresas obligaciones estrictas que protegen al consumidor más allá del periodo de cobertura legal.

A través de la Directiva (UE) 2024/1799, que establece el denominado "Derecho a reparar" y cuya trasposición al marco legal español ya se ha visto reflejada en el BOE, los países miembros deberán completar su adaptación normativa antes del 31 de julio.

Esta fecha marca el inicio de una nueva era regulatoria de la Unión Europea (UE) que prohíbe las estrategias comerciales diseñadas para forzar la compra de nuevos equipos.

La norma afectará directamente a categorías clave del sector tecnológico como smartphones, tabletas, televisores y monitores, además de grandes electrodomésticos del hogar.

Precios y plazos razonables

La gran novedad de esta ley radica en que la responsabilidad del fabricante no concluye cuando expira la garantía oficial.

Si la reparación es técnicamente viable, las marcas estarán obligadas a prestar el servicio.

Un usuario reparando su iPhone. Apple Omicrono

Para evitar que las compañías desincentiven los arreglos fijando costes disuasorios, la directiva exige que tanto los precios como los plazos de entrega sean razonables y proporcionados.

Asimismo, la normativa ataca de frente las prácticas de bloqueo técnico habituales en el sector.

A partir de la entrada en vigor de la medida, las empresas no podrán denegar una reparación bajo el argumento de que el equipo fue manipulado previamente por un taller independiente o por haberse utilizado componentes compatibles.

Esta apertura busca dinamizar el mercado de soporte técnico secundario y abaratar los costes finales para el usuario.

El trasfondo de esta iniciativa persigue un doble objetivo. En el plano financiero, permite a los hogares mitigar el impacto de la inflación prolongando la vida útil de sus equipos electrónicos en lugar de realizar desembolsos imprevistos.

En el plano medioambiental, la reducción drástica de la basura electrónica resulta prioritaria para alinearse con los compromisos comunitarios de economía circular y gestión de residuos.

Con esta transición, los departamentos de diseño y posventa de las principales multinacionales tecnológicas se ven forzados a replantear sus cadenas de producción.

A partir del 31 de julio, el mercado español dejará atrás el modelo de consumo basado en usar y tirar, consolidando la sostenibilidad y la reparabilidad como pilares obligatorios para la industria.