Mar Gómez, meteoróloga: "Si usas el aire acondicionado, y hay un incendio cerca, conviene activar el modo recirculación"

España se enfrenta a una preocupante ola de incendios activos que están arrasando miles de hectáreas y cubriendo de una densa capa de toxicidad el ambiente. Esta situación está deteriorando la calidad del aire en diferentes puntos de la Comunidad de Madrid.

Un problema grave para la salud ante el que surgen varias preguntas inevitables: ¿Podemos abrir las ventanas? ¿Es recomendable salir a caminar? ¿Debemos llevar mascarilla? Y sobre todo, ¿cómo afecta este humo a nuestra salud?

Para dar respuesta a estas dudas, la meteoróloga Mar Gómez ha publicado un vídeo en TikTok cargado de consejos clave.

La primera indicación de la experta es clara: "Mientras haya olor a humo, cenizas en el aire o la calidad del aire sea desfavorable, lo recomendable es mantener cerradas las puertas y las ventanas".

A la hora de combatir el calor dentro de casa, Gómez deja una advertencia fundamental si hay un incendio cerca: "Si usamos el aire acondicionado, conviene activar el modo de recirculación para evitar que el aparato introduzca aire contaminado desde el exterior a la vivienda".

Asimismo, recuerda que la casa se debe "ventilar solo cuando el humo haya disminuido y la calidad del aire haya mejorado", ya que abrir las ventanas para intentar eliminar el olor puede tener el efecto contrario y permitir la entrada de una mayor cantidad de partículas.

Respecto a si se puede salir a pasear, la meteoróloga aclara que si hay humo visible, olor intenso o una mala calidad del aire, lo más prudente es reducir las salidas y evitar el ejercicio físico al aire libre.

#incendiosforestales🔥 #meteorologia #cienciaentiktok ♬ Inspire - Kidmada @margomezh Empeora la calidad del aire por el humo de los incendios. ¿Podemos abrir las ventanas? ¿Salir a pasear? ¿Qué recomendaciones debemos seguir? Mucho cuidado con los niños, embarazadas, mayores y personas vulnerables con enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Hoy no es el día de estar en el exterior. Te lo cuento en este video. #incendios

La razón: cuando caminamos rápido, corremos o montamos en bicicleta, "aumenta nuestra frecuencia respiratoria" y, por lo tanto, "inhalamos una mayor cantidad de partículas".

Si tenemos que salir de casa porque es imprescindible, el desplazamiento debe ser lo más breve posible.

En esos casos de fuerza mayor, Gómez recomienda "utilizar una mascarilla FFP2 o N95 bien ajustada, especialmente en las zonas más afectadas por el humo".

Además, la experta advierte de que las mascarillas quirúrgicas, las de tela y los pañuelos no protegen adecuadamente frente a las partículas finas.

Además, hace hincapié en que ni siquiera una FFP2 filtra todos los gases, por lo que no sustituye a la principal recomendación, que es permanecer en el interior y reducir la exposición.

El motivo de tanta precaución está en los efectos del humo sobre el organismo. Las partículas más preocupantes son las PM 2.5, porque son tan pequeñitas que pueden penetrar profundamente en los pulmones e incluso pasar al torrente sanguíneo.

La exposición a este aire contaminado puede "provocar irritación de ojos, nariz y garganta, además de dolor de cabeza, dolor en el pecho, dificultad para respirar y el empeoramiento del asma u otras enfermedades respiratorias y cardiovasculares".

Por todo ello, la meteoróloga insiste en que los colectivos más vulnerables —niños, personas mayores, embarazadas y quienes padezcan asma, EPOC, cardiopatías u otras enfermedades crónicas— deben extremar la precaución.