El invento que ayudará a los bomberos en los incendios: unas cámaras que les permiten ver a través del humo

España está inmersa en una vorágine de incendios por todo el país. Los recursos para intentar sofocarlos van desde personal a vehículos, pero hay más opciones.

La tecnología se ha convertido en una herramienta imprescindible para mejorar la seguridad de los equipos de emergencias. Entre los dispositivos con mayor impacto destacan las cámaras termográficas, diseñadas para ofrecer una visión clara incluso cuando el humo reduce la visibilidad a prácticamente cero.

Estos equipos permiten detectar diferencias de temperatura en tiempo real y facilitan la localización de personas, focos de calor y puntos críticos dentro de un incendio. Su utilización no solo agiliza las intervenciones, sino que también ayuda a que los responsables del operativo puedan tomar decisiones con mayor información disponible.

Uno de los mayores desafíos para cualquier bombero es desplazarse por edificios llenos de humo. La pérdida de referencias visuales incrementa el riesgo de desorientación y dificulta tanto el rescate de víctimas como la localización del origen del fuego.

Las cámaras termográficas permiten distinguir las diferencias de temperatura incluso cuando la visibilidad es prácticamente nula. Gracias a ello es posible identificar puertas, escaleras, obstáculos o personas que resultarían invisibles a simple vista.

La utilidad de estas cámaras no se limita al personal que entra en el edificio afectado. Los mandos también pueden disponer de una visión más completa de la evolución del incendio para coordinar mejor los recursos disponibles.

La información térmica permite comprobar cómo se propaga el calor, detectar zonas especialmente comprometidas y valorar si existen riesgos adicionales antes de enviar nuevos equipos al interior. Esta capacidad mejora la coordinación durante toda la intervención.

Cámaras termográficas Flir Omicrono

Durante un incendio, cada minuto resulta determinante para encontrar a personas atrapadas. Las cámaras térmicas facilitan la identificación de cuerpos por su temperatura incluso cuando permanecen ocultos por el humo.

También ayudan a localizar puntos calientes que podrían pasar desapercibidos tras extinguir las llamas visibles. Esto permite reducir el riesgo de que el fuego vuelva a activarse una vez finalizada la intervención principal.

Los dispositivos utilizados por los bomberos deben funcionar en escenarios especialmente exigentes. Las cámaras desarrolladas por estas empresas están preparadas para soportar golpes, fuertes chorros de agua y temperaturas muy elevadas.

Esta resistencia resulta fundamental para garantizar que el equipo continúe operativo durante toda la emergencia. La fiabilidad del dispositivo puede marcar la diferencia cuando las condiciones cambian de forma repentina.

Los modelos más recientes incorporan mejoras en la calidad de imagen y ofrecen conectividad con aplicaciones conectadas a móviles. Esto facilita la configuración de los equipos, la transferencia de imágenes y la retransmisión inalámbrica durante ejercicios de formación.

Las cámaras térmicas también pueden instalarse en drones para obtener una perspectiva aérea del escenario. Esta posibilidad resulta especialmente útil en incendios de grandes dimensiones o en edificios con varias plantas.

Desde el aire es posible observar cubiertas, fachadas y zonas de difícil acceso sin exponer innecesariamente a los equipos de intervención. Además, esta información complementa la obtenida por los bomberos que trabajan sobre el terreno.

Las imágenes térmicas obtenidas durante las intervenciones pueden emplearse posteriormente para analizar la actuación de los equipos. Esto permite estudiar decisiones tomadas sobre el terreno y mejorar futuros protocolos de trabajo.

Cámaras termográficas Flir Omicrono

La conectividad incorporada en los modelos más avanzados facilita la retransmisión en directo durante ejercicios prácticos. De esta forma, los instructores pueden seguir la actuación de los participantes sin necesidad de encontrarse dentro del escenario de entrenamiento.

La combinación de una mejor calidad de imagen, mayor resistencia, nuevas funciones de conectividad y compatibilidad con drones permite afrontar las intervenciones con más información y un mayor nivel de seguridad para quienes trabajan en primera línea.