China desafía a Occidente con su nueva tecnología de microchips: así afecta a las grandes tecnológicas europeas

Estados Unidos lleva años intentando frenar el crecimiento de China como actor tecnológico global. Desde la prohibición a Huawei de usar tecnología occidental han pasado mucho tiempo, pero el gigante chino parece haber aprendido.

Una compañía china respaldada por el Gobierno de Xi Jinping ha conseguido superar uno de los obstáculos más complejos en la producción de microchips.

Según diversos informes internacionales, esta firma ha iniciado la fabricación en serie de sus propias máquinas de litografía de ultravioleta profundo de inmersión. Este avance técnico permite grabar circuitos en obleas de silicio sin depender de la tecnología occidental.

Los planes iniciales prevén la entrega de 5 unidades durante este ejercicio para empresas locales como SMIC, Hua Hong Semiconductor y CXMT. Para el año 2027, la proyección de la compañía asiática contempla la producción de otras veinte máquinas adicionales.

Aunque no se ha confirmado oficialmente la identidad de la empresa, varias fuentes señalan que se encuentra ubicada en la ciudad de Shanghái. Se especula con que podría tratarse de Shanghai Yuliangsheng Technology, una firma emergente vinculada al ecosistema industrial de Huawei.

Este desarrollo demuestra que la red de suministros promovida por Pekín comienza a ofrecer resultados concretos en el área de la fotolitografía. El mercado financiero mundial ha reaccionado de forma inmediata ante esta noticia con caídas significativas en la bolsa.

Las acciones de la firma neerlandesa ASML sufrieron descensos considerables en la bolsa de Ámsterdam tras conocerse los datos. Otras grandes corporaciones del sector como Applied Materials, Lam Research y KLA Corp también registraron pérdidas en sus cotizaciones.

Oblea de chips Nexperia Omicrono

Cualquier progreso del país asiático en este campo representa una amenaza para los ingresos de las empresas internacionales. A pesar de las sanciones impuestas por Estados Unidos, este territorio sigue siendo un mercado fundamental para la industria europea.

A nivel técnico, la industria china todavía se encuentra a cierta distancia de los estándares más avanzados de sus competidores. El fabricante SMIC ha estado evaluando estos nuevos equipos para procesos de integración de 28 nanómetros con la vista puesta en 2027.

Por su parte, la empresa SMEE ha logrado comercializar varias unidades de su serie destinada a la litografía por inmersión. Estos equipos integran componentes de origen local, aunque ciertas piezas críticas siguen dependiendo de proveedores externos como Japón.

Los expertos independientes señalan que este desfase tecnológico requerirá largos periodos de pruebas antes de alcanzar una producción masiva. Un análisis reciente sitúa la madurez comercial de esta tecnología en la región a mediados de la próxima década.

Actualmente, ASML mantiene un dominio casi total del mercado global con una cuota superior al 98%. La firma europea prevé entregar más de un centenar de equipos durante este periodo, superando ampliamente la capacidad asiática.

La diferencia de volumen entre ambos actores evidencia la enorme brecha que todavía separa a los competidores en esta industria. Mientras los fabricantes locales aspiran a una producción modesta, el líder europeo abastece con fluidez a la demanda global.

El entorno geopolítico continúa añadiendo presión sobre las cadenas internacionales de suministro de alta tecnología. Estados Unidos evalúa la aplicación de nuevas restricciones legales que podrían afectar incluso al mantenimiento de equipos ya instalados.

De forma paralela, el Gobierno chino promueve el desarrollo interno de tecnologías de ultravioleta extremo para la fabricación de componentes. Sin embargo, los analistas coinciden en que estos proyectos aún se encuentran en etapas tempranas de experimentación.