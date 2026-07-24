Javier Dasí, experto energético: "Poner el aire acondicionado a 28 grados para dormir te costará solo 9 € en la factura"

Usar el aire acondicionado en verano y en plena ola de calor suele ser un dilema constante dividido entre el confort térmico y el miedo a una factura de la luz muy elevada.

Sin embargo, el experto energético Javier Dasí ha compartido en su cuenta de TikTok la fórmula definitiva para mantener el hogar fresco durante las noches más duras de ola de calor sin que el bolsillo se resienta ni terminemos enfermos.

La clave del éxito no está en apagar el aparato durante la noche, sino en gestionar adecuadamente la temperatura de consigna del termostato según el estado de nuestro propio cuerpo.

Dasí señala que "el error que cometemos muchas veces es que cuando nos vamos a dormir, dejamos el aire acondicionado a la misma temperatura que durante el día", situándolo normalmente entre los 24 y los 25 grados.

El experto explica que "tu cuerpo no está en movimiento", por lo que "cuando estás parado y encima durmiendo, tu temperatura baja muchísimo" y por esa razón te levantas a mitad de la madrugada con un frío excesivo que acaba cogiendo la garganta.

@javier_dasi Utiliza tu Aire Acondicionado Así y verás que Gran Cambio ♬ sonido original - Javier Dasí

Para solucionar este problema tan habitual, el especialista aconseja programar el equipo a 28 grados antes de acostarse.

Ante las dudas de aquellos usuarios que consideran que esa cifra resulta demasiado calurosa para conciliar el sueño, Dasí aclara que "el aire acondicionado en modo frío nunca te va a tirar calor".

Incluso añade que "como mucho te tirará el aire de la calle, te va a quitar la humedad y te va a dar más esa sensación de frescor".

Desde una perspectiva técnica y de eficiencia energética, la diferencia de gasto eléctrico entre mantener el cuarto a 24 o a 28 grados es sencillamente abismal.

Dasí detalla en su análisis que fijando la temperatura en esa cifra el aparato "no va a consumir 1000 vatios por cada hora, de esa forma te consumirá cerca de los 300 vatios por cada hora, que son 3000 vatios en 10 horas", lo que representa un ahorro energético sumamente significativo para la economía doméstica.

Llevado a la práctica diaria durante todo un mes de verano, este hábito de consumo eficiente supone un total acumulado de unos 90 kilovatios hora.

Tomando como referencia un precio medio en la tarifa eléctrica de unos 10 céntimos por kilovatio hora, el experto concluye que el gasto real será de tan solo "9 o 10 euros al final del mes por dormir todos los días bien".

Aunque el importe exacto dependerá en última instancia del nivel de aislamiento de la vivienda o de la temperatura exterior del edificio, la regla de los 28 grados se consolida como el mejor truco tecnológico para cuidar la salud y el bolsillo.