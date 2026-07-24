El Gobierno cambia las normas: llega el 5G privado que permite dejar de depender de las operadoras nacionales

Con la última decisión del Gobierno, se abre la veda del 5G privado, por el cual no será necesario contratar una tarifa con una operadora nacional como Movistar, Vodafone o MasOrange.

El espectro de radiofrecuencias está muy regulado en España por una sencilla razón: hay una cantidad limitada de bandas de frecuencia que se pueden usar, y muchas ya están reservadas para la radio, televisión, comunicaciones militares, y otros propósitos.

Por eso, siempre que se abre la oportunidad de reorganizar el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF), es una noticia importante, y eso es justo lo que ha hecho el Gobierno con una Orden Ministerial publicada esta semana.

Una banda de frecuencia es como una 'autopista invisible', y a efectos prácticos, lo que hace la Orden Ministerial es reaprovechar vías que no estaban siendo usadas lo suficiente para redirigir el tráfico y abrirlo a nuevos tipos de utilidades.

Para el ciudadano medio, esta reorganización supone que las redes comerciales no estarán tan saturadas, ya que empresas y organismos públicos ahora usarán sus propias bandas de frecuencia. Eso se traducirá en una mejor experiencia para todo el mundo y una mejor cobertura móvil.

El cambio más llamativo es la reasignación de la banda de frecuencias de 3.800 a 4.200 MHz, que hasta ahora estaba siendo usada para servicios fijos por satélite pero que ahora será utilizada para fomentar la conectividad local móvil.

En concreto, la banda de 3.800 a 3.920 MHz y de 4.020 a 4.120 MHz podrá ser usada para crear redes de telefonía 5G privadas que no pasan por las operadoras nacionales.

Esto significa que los hospitales, los grandes entornos industriales, las fábricas automatizadas, los puertos marítimos, los aeropuertos y los centros de logística ahora podrán crear sus propias redes 5G privadas de manera completamente autónoma.

Al gestionar su propia infraestructura, estas empresas y servicios públicos obtienen un control total sobre la seguridad de sus datos, reducen los tiempos de espera al no tener que compartir la conexión con millones de dispositivos y mejoran la latencia, lo que permite controlar maquinaria en tiempo real.

La otra banda que ha sido reasignada, en cambio, afectará más a los usuarios de servicios públicos e infraestructuras del Estado; se trata de la banda de 1.900 a 1.920 MHz, que hasta ahora estaba asignada a operadoras tradicionales de telefonía pero que apenas estaba siendo usada.

El tramo de 1.900 a 1.910 MHz será usado para crear un nuevo sistema de comunicación para el transporte ferroviario FRMCS. Basado en 5G, reemplazará al antiguo estándar GSM-R para asegurar que los trenes de nueva generación, los maquinistas y los centros de control mantengan una comunicación ininterrumpida y mucho más fluida.

Esto mejorará la puntualidad, seguridad y fiabilidad de los trenes de media y larga distancia que usan millones de viajeros cada año, ya que la conexión será más segura y menos propensa a sufrir problemas.

El segmento restante que va de los 1.910 a los 1.920 MHz se asignará al control de drones gubernamentales, que podrán ser usados para misiones de emergencia, control de incendios forestales, tareas de rescate y protección civil.

Por último, la normativa contempla reservar el tramo de 3.920 a 4.020 MHz para las necesidades del Ministerio de Defensa y el periodismo electrónico, lo que permitirá, por ejemplo, que las unidades de televisión móviles transmitan eventos en directo sin saturar las redes usadas por los ciudadanos.