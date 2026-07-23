La UE cambia las normas: activa el registro de pasaportes digitales de productos que cambia la forma de comprar

Comprar una prenda de ropa, un teléfono móvil o un electrodoméstico en España está a punto de cambiar para siempre con las nuevas normas de la Unión Europea (UE).

La Comisión Europea ha puesto en marcha el registro central del pasaporte digital de productos, un sistema pionero que actuará como un contenedor digital de información concebido para transformar la transparencia en las cadenas de suministro y revolucionar los hábitos de consumo en todo el mercado comunitario.

Hasta ahora, el comprador medio podía comprobar la talla, la potencia o la marca de un artículo, pero resultaba casi imposible saber de dónde proceden sus materiales, si es fácil de reparar o cuál será su impacto ambiental al final de su vida útil.

Con este nuevo mecanismo, la Unión Europea busca eliminar esa opacidad y poner toda la información relevante al alcance del consumidor a través de un simple código QR o etiqueta digital.

¿Cómo funciona?

El pasaporte digital estará vinculado a un identificador único para cada objeto. Al escanearlo, tanto los usuarios como las autoridades aduaneras y de control de mercado podrán verificar de inmediato datos auditables sobre el producto.

Aunque la ficha no guardará información confidencial en un gran almacén centralizado, sino que se mantendrá de forma descentralizada bajo la responsabilidad de cada fabricante, el registro de la UE actuará como un índice seguro para validar su autenticidad.

Una persona escaneando un código QR de una camiseta. Comisión Europea Omicrono

Dependiendo de la categoría del artículo, el pasaporte revelará detalles cruciales sobre los materiales utilizados, el porcentaje de componentes reciclados, la huella de carbono, la durabilidad estimada, las instrucciones de mantenimiento, la disponibilidad de repuestos y las vías disponibles para su reciclaje.

Esta herramienta se enmarca en el Reglamento sobre diseño ecológico para productos sostenibles, abarcando sectores clave como el textil, el calzado, los muebles, la electrónica, la siderurgia del acero y el aluminio, los neumáticos, los detergentes, los juguetes y los materiales de construcción.

Una de las mayores ventajas de esta medida es la lucha directa contra el greenwashing o lavado verde publicitario. En la actualidad, resulta habitual ver términos ambiguos como ecológico, sostenible o responsable en los etiquetados sin una comprobación sencilla.

El pasaporte digital obligará a las marcas a respaldar sus afirmaciones con datos homogéneos y verificables por la administración.

Además, el sistema promete revitalizar el mercado de la reparación y la segunda mano en España.

Los técnicos de reparación tendrán acceso inmediato a los esquemas de componentes y manuales oficiales, las empresas de reciclaje sabrán exactamente cómo clasificar los materiales y quienes adquieran un producto usado conocerán mejor sus características originales.

¿Cuándo llega?

La infraestructura técnica y el registro central de la Comisión Europea ya están plenamente operativos tras su activación inicial.

Sin embargo, su despliegue en las tiendas físicas y de comercio electrónico será gradual y dependerá de las reglas que se aprueben para cada categoría.

El primer gran hito obligatorio está fijado para el 18 de febrero de 2027, fecha en la que determinados tipos de baterías industriales y de vehículos eléctricos deberán contar obligatoriamente con su pasaporte digital antes de ponerse a la venta en el mercado europeo.