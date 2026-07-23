Javier Dasí, experto energético: "Para pagar menos luz, pasa calor con el ventilador antes de encender el aire acondicionado"

El dilema de cómo combatir las altas temperaturas estivales sin que la factura eléctrica se dispare vuelve a estar en el centro del debate cada verano, con el aire acondicionado y el ventilador en el punto de mira.

Frente a esta preocupación habitual en los hogares españoles, el experto energético Javier Dasí ha compartido en sus redes sociales una guía sobre cómo usar la climatización para no pagar de más.

"Un ventilador siempre va a gastar mucha menos luz que un aire acondicionado, así que siempre que podamos, primero intentemos pasar el calor con el ventilador y cuando aún así no podamos más de calor, entonces es cuando debemos encender el aire acondicionado", ha señalado en un vídeo.

La recomendación principal del especialista pasa por priorizar el electrodoméstico de menor consumo para reducir al máximo el recibo a fin de mes.

En palabras del propio experto, esta estrategia es fundamental "si lo que queremos es pagar el mínimo de luz posible", evitando encender los equipos de refrigeración intensiva antes de lo estrictamente necesario.

¿Cuánto gasta un ventilador ?

Para poner cifras concretas al consumo doméstico, Dasí ha calculado en euros el gasto real de mantener estos aparatos encendidos unas ocho horas diarias durante un mes de verano.

Con un precio medio de la luz de 20 céntimos por kilovatio hora, el especialista explica que un ventilador consume en torno a 50 vatios.

"Estaríamos en un gasto de 1 céntimo por cada hora, por 8 horas, 8 céntimos, por 30 días que tiene el mes, unos 2,50 euros gasta un ventilador 8 horas al día durante todo el mes", ha explicado el experto.

El impacto de este sistema resulta testimonial para la economía del hogar, convirtiéndose en la mejor alternativa para refrescarse durante la mayor parte de las jornadas estivales sin asumir grandes costes.

Por el contrario, el comportamiento del aire acondicionado requiere una demanda de energía muy superior.

Según detalla el experto, estos aparatos suelen consumir entre 1.000 y 1.500 vatios al arrancar y entre 500 y 600 vatios por cada hora en funcionamiento.

"La primera hora consume unos 1000 W porque los 30-40 minutos primeros va al 100%, y los siguientes 15-20 minutos suele regular", ha apuntado Dasí.

Esta diferencia técnica se traduce de forma inmediata en el bolsillo de los consumidores.

Tal y como ha concluido Dasí, mantener la climatización encendida ocho horas al día supone un coste de "entre 1 y 1,20 euros al día, que al final del mes van a ser unos 30 a 45 euros más en la factura de luz", un sobrecoste que justifica plenamente aguantar el primer embate del calor con el ventilador.