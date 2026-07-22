Es oficial: la nueva factura de la luz propuesta por el Gobierno incluye los datos de consumo de nuestros vecinos

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen. Europapress

La factura de la luz en España está a las puertas de un cambio drástico en su diseño y en la cantidad de datos que ofrece a los usuarios, con el objetivo de contener los gastos.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha presentado una propuesta de resolución que busca transformar por completo el recibo eléctrico mensual.

El objetivo principal de esta reforma es facilitar la comprensión de un documento que históricamente ha sido demasiado complejo y, de paso, fomentar la eficiencia energética con algo tan sencillo como comparar el consumo de nuestro hogar con el resto.

Y es que la gran novedad de esta actualización es que los consumidores podrán conocer cuánto gastan sus vecinos. La factura incluirá una comparativa visual que mostrará el consumo medio de otros hogares que tengan características similares al nuestro y se encuentren en el mismo código postal.

Hay que aclarar que eso no significa que vayamos a saber cuánto gasta un vecino concreto; estos datos son anónimos y lo que termina en la factura es una media de muchos hogares cercanos.

Sin embargo, ese dato puede ser un suficiente estímulo psicológico, cuya eficacia ya ha sido demostrada en otros ámbitos de la economía; si sabemos lo que están gastando los demás, tendremos una referencia de si estamos gastando demasiado.

Obtener todos estos datos será algo sencillo gracias a la digitalización del sistema eléctrico español y a la presencia de contadores inteligentes en muchos de los hogares españoles.

Estos dispositivos registran el consumo en tiempo real y envían los datos de manera remota a las distribuidoras, lo que permitirá crear estadísticas de cada zona de manera anónima y así realizar comparativas entre cada una.

El cambio afecta tanto a las facturas de mercado regulado con PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) como a las de mercado libre, y se centra en los consumidores de baja tensión con una potencia contratada de hasta 15 kW, que engloba a prácticamente todos los hogares.

Además del dato de consumo del vecindario, el nuevo recibo va a detallar mucho mejor las condiciones del contrato que tenemos. Por ejemplo, las comercializadoras deberán mostrar claramente el coste medio de la energía consumida durante el periodo de facturación.

De la misma manera, será obligatorio indicar si la tarifa contratada es de precio fijo o indexada al mercado mayorista, además del nombre específico del producto u oferta comercial que hayamos firmado.

El autoconsumo gana protagonismo en la nueva factura de la luz, que ahora incluirá un desglose mucho más detallado y específico sobre la energía vertida a la red y las compensaciones económicas asociadas, permitiendo un control de la rentabilidad de las placas solares que hayamos instalado o que estemos usando de nuestra comunidad de vecinos.