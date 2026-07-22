Javier Dasí, experto energético: "20 ventiladores consumen en la factura de la luz lo mismo que un único aire acondicionado"

Frente a unas temperaturas verdaderamente extremas, refrigerar nuestras viviendas supone ahora un enorme desafío financiero. El elevado calor del verano aumenta la dependencia eléctrica, encareciendo así muchísimo cada recibo mensual de la luz de los usuarios.

Ante este panorama tan sofocante veraniego, buscar con urgencia ciertas alternativas económicas resulta absolutamente vital. Muchos consumidores confían ciegamente en sus potentes aires acondicionados para combatir tales bochornos; sin embargo, esta decisión puede arruinarnos rápidamente si ignoramos ciertas pautas fundamentales.

A través de plataformas sociales, diferentes especialistas desmienten mitos recurrentes sobre nuestro consumo puramente doméstico al comparar sistemas, como es el caso de Javier Dasí, experto energético.

"20 ventiladores consumen como un aire acondicionado", manifiesta Dasí en un vídeo en su cuenta de TikTok.

La estrategia principal radica en combinar inteligentemente ambos recursos retrasando ese temido gasto extremo familiar.

"Siempre que puedas, primero pasa calor con el ventilador y luego ya enciende el aire acondicionado".

Esta valiosísima sugerencia nos facilitará minimizar drásticamente esos picos económicos durante las peores canículas del año.

Obviamente, atravesando episodios tórridos excepcionales resulta inviable prescindir totalmente del frío artificial.

Nadie sugiere sufrir innecesariamente; simplemente debemos alternar estas dos tecnologías buscando siempre equilibrar nuestro confort diario y la prudencia monetaria, evitando mantener maquinarias pesadas funcionando ininterrumpidamente durante las agobiantes jornadas meteorológicas más extremas.

Tres tácticas clave

Aplicando ciertas metodologías inteligentes protegeremos nuestro bolsillo eficazmente frente al desorbitado mercado eléctrico.

Resulta imprescindible desconectar absolutamente todos los dispositivos climáticos justo cuando anochece, aprovechando ese previsible descenso térmico natural externo para enfriar gratuitamente cada estancia sin consumir absolutamente ningún kilovatio extra.

Para lograrlo, oxigenaremos cruzando brisas entre ventanales nocturnos. Al amanecer, debemos blindar el inmueble bajando persianas inmediatamente. Tras aislarlo perfectamente ante un nuevo pico solar, "entonces empiezas con ventiladores y luego pones el aire acondicionado".

Este esquema progresivo garantiza mantener ambientes agradables muchísimo más tiempo invirtiendo menos dinero diariamente.

Siguiendo rigurosamente esta probada rutina rebajaremos muchísimo unos importes verdaderamente inasumibles.

Consideremos que actualmente soportamos tarifas exorbitantes dictadas por gestores mayoristas, superando holgadamente ciento treinta y cinco euros por cada megavatio facturado este mismo mes.

Adoptar nuevos hábitos eficientes constituye nuestra única defensa viable para sobrevivir económicamente al presente ciclo térmico peninsular tan sumamente agresivo hoy.

En definitiva, la combinación estratégica de estos equipos no solo alivia el bolsillo a corto plazo, sino que también promueve un modelo de consumo mucho más responsable y sostenible.

Ante la perspectiva de un calendario estival cada vez más tórrido en la península, optimizar cada kilovatio gastado en el hogar se erige como la mejor herramienta defensiva contra los continuos vaivenes del mercado energético global.