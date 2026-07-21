Demis Hassabis, CEO de Google DeepMind: "Hacer una carrera no es redundante, te hace 10 veces mejor con la IA"

El increíble avance que las herramientas de inteligencia artificial han tenido en el último año genera una preocupación entre los estudiantes universitarios, especialmente en el ámbito técnico, sobre el valor real de su formación de cara al futuro laboral.

Ahora, Demis Hassabis, director ejecutivo de DeepMind, la división de la compañía dedicada a la investigación de inteligencia artificial, ha abordado esta cuestión de forma contundente.

El ejecutivo aseguró que cursar una carrera universitaria en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, conocidas como STEM, sigue teniendo valor y relevancia en la era de la IA.

Hassabis descartó por completo la idea de que la inteligencia artificial pueda hacer obsoletos o redundantes los títulos en informática u otras disciplinas afines.

Lejos de quitar valor al esfuerzo académico tradicional, el directivo explicó que contar con una base académica sólida permite exprimir el potencial de los nuevos sistemas avanzados con una eficacia muy superior a la de quienes no comprenden su funcionamiento.

El responsable de la división de inteligencia artificial de Google equipara el estado actual de la tecnología con la evolución de los lenguajes de programación. En su analogía, la programación comenzó con el código máquina, pasó por el lenguaje C y posteriormente se simplificó con Python. El siguiente paso natural en esta evolución consiste en interactuar con las computadoras en nuestro idioma natural.

Hassabis señaló que la inteligencia artificial se convertirá en un amplificador de habilidades individuales, estimando que una formación universitaria específica puede hacer que un profesional sea 10 veces mejor a la hora de guiar a los modelos de IA.

Los empleados que poseen un conocimiento profundo de los fundamentos tecnológicos se posicionan con una ventaja competitiva muy marcada, ya que entienden los límites y las capacidades de las herramientas que manejan.

Por ejemplo, la arquitectura de sistemas y las buenas prácticas en la ingeniería de software se mantienen como conocimientos indispensables que la inteligencia artificial no reemplaza por sí sola.

Los desarrolladores con estudios superiores comprenden las estructuras necesarias para crear aplicaciones complejas y fiables, algo que va mucho más allá de simplemente escribir líneas de código sueltas.

Por el lado contrario, Hassabis sí que dio una advertencia para los puestos de programación de nivel medio, que en su opinión pueden desaparecer a corto plazo.

Este tipo de roles enfocados únicamente en tareas mecánicas de escritura de código se vuelven obsoletos por las capacidades de automatización de la IA, que ya resuelven estas labores con gran soltura.

Pero es precisamente por este motivo que el título universitario en informática se revaloriza al distanciarse de la simple programación básica y centrarse en la resolución de problemas complejos, el pensamiento crítico y el diseño estructural.