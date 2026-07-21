¿Está cambiando la manera de comprar tecnología? Todo el mundo habla de los precios y la financiación de Facilitea

Facilitea, la plataforma de ecommerce para clientes de CaixaBank, democratiza el acceso a la tecnología premium con una financiación al 0% TAE y precios bajos

¿Merece la pena esperar meses para comprar ese dispositivo al que le has echado el ojo? La tecnología ha dado pasos de gigante en los últimos años, y la consecuencia es que se han disparado los precios: los smartphones de gama premium cuestan más de 1.000€, cada vez más gente necesita invertir en un portátil para teletrabajar o tiene dispositivos conectados en casa para no quedarse atrás.

Lo que también ha cambiado es la manera de acceder a esa tecnología, que hoy está al alcance de un público más amplio sin tener que hacer un gran desembolso económico de golpe. Y una de las soluciones que nos lo pone fácil (nunca mejor dicho) es Facilitea, la plataforma de comercio electrónico exclusiva para clientes de CaixaBank con muy buenos precios en tecnología, hogar, movilidad y servicios, además de una financiación al 0% TAE.

Acceder es muy fácil, desde la APP: Home > Contratar > Dentro de Beneficios CaixaBank > Facilitea

La nueva forma de consumir tecnología se mide en cuotas

Antes se compraba tecnología como quien compra un coche, se ahorraba durante meses hasta reunir el dinero suficiente, y luego se hacía el pago de una sola vez. Ese modelo ha quedado un poco obsoleto. Renovamos el móvil más a menudo, dependemos de la tablet para trabajar o estudiar, y hasta los pequeños electrodomésticos incorporan funciones que antes ni existían. Todo eso, sumado, dispara el gasto medio en tecnología de cualquier hogar.

Lo interesante no es que los precios bajen (que en algunos casos también), sino que ha cambiado la manera de afrontarlos. Repartir el importe en cuotas mensuales sin coste añadido convierte una decisión que antes se pensaba durante semanas en algo mucho más manejable. Y con una TAE del 0% como la de Facilitea, el coste es exactamente el mismo, lo pagues de una vez o lo dividas en diez meses.

¿Qué es Facilitea y por qué todo el mundo habla de este servicio?

Caixabank Facilitea Caixabank Facilitea

Facilitea no es una tienda online cualquiera. Forma parte del ecosistema de CaixaBank, lo que le da un componente de confianza que no siempre se encuentra en otros marketplaces de electrónica. El catálogo mezcla tecnología, electrodomésticos, movilidad y ocio, con marcas conocidas como Samsung, Dyson o Nintendo, entre otras muchas.

La propuesta es sencilla de entender: acercar dispositivos de gama alta a quien no quiere (o no puede) pagarlos de una sola vez, sin que eso suponga renunciar a la calidad o pagar de más por financiarlos.

Los productos que esta semana marcan la diferencia

Caixabank Facilitea Caixabank Facilitea

No todas las ofertas de un catálogo son igual de buenas, así que merece la pena fijarse en los productos donde la diferencia de precio frente al resto del mercado es más notable. Estos seis dispositivos bajan al menos un 15% respecto a su precio medio, y todos se pueden financiar sin intereses:

Secador Dyson Supersonic Travel Pink 492457-01 : 199 euros (19,90€/mes en 10 cuotas). El resto del mercado lo tiene de media en 299 euros, así que aquí hay un 33% de ahorro.

: 199 euros (19,90€/mes en 10 cuotas). El resto del mercado lo tiene de media en 299 euros, así que aquí hay un 33% de ahorro. Móvil Samsung Galaxy S25 FE 256GB Negro : 439 euros (43,90 euros/mes en 10 cuotas), frente a los 641 euros de media del mercado. Un 32% menos por un móvil que sigue siendo actual.

: 439 euros (43,90 euros/mes en 10 cuotas), frente a los 641 euros de media del mercado. Un 32% menos por un móvil que sigue siendo actual. Aspirador Dyson V12 Detect Slim Absolute : 429 euros (21,45 euros/mes en 20 cuotas). Su precio medio es de 599 euros, así que el ahorro roza el 28%.

: 429 euros (21,45 euros/mes en 20 cuotas). Su precio medio es de 599 euros, así que el ahorro roza el 28%. Móvil Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB Negro : 999 euros (99,90 euros/mes en 10 cuotas), un 23% por debajo de los 1.299 euros que cuesta de media este buque insignia.

: 999 euros (99,90 euros/mes en 10 cuotas), un 23% por debajo de los 1.299 euros que cuesta de media este buque insignia. Auriculares Samsung Galaxy Buds4 Pro Blanco : 180 euros (18 euros/mes en 10 cuotas) frente a los 224 euros habituales, un 20% de diferencia.

: 180 euros (18 euros/mes en 10 cuotas) frente a los 224 euros habituales, un 20% de diferencia. Tablet Samsung Galaxy Tab A11+ 128GB WiFi Gris: 189 euros (18,90€/mes en 10 cuotas), un 16% menos que los 226 euros de precio medio.

Son productos que suelen quedarse en la lista de deseos precisamente por su precio de partida. Aquí ese punto de partida ya es más bajo, y encima se puede fraccionar sin coste extra.

La Nintendo Switch2 no gana por precio, gana por cómo la pagas

No todo tiene que traducirse en un porcentaje de ahorro llamativo para que merezca la pena. La Consola Nintendo Switch2 está en Facilitea por 459 euros, un precio prácticamente calcado a la media del mercado, así que a nivel de etiqueta no destaca especialmente.

Donde sí marca diferencia es en la forma de pago: financiación al 0% TAE en 10 cuotas de 45,90 euros al mes. Tratándose de una consola con tanta demanda como esta, encontrar financiación sin recargo alguno no es lo habitual, y es justo lo que la convierte en una opción a tener en cuenta.

Lo que hace diferente a comprar en Facilitea

Comprar barato y rápido ya no es suficiente para muchos usuarios: también se busca seguridad y que el proceso no tenga sorpresas. Al estar respaldada por CaixaBank, Facilitea juega con ventaja en ese sentido, y lo refuerza con varios detalles que se notan en la experiencia de compra:

Financiación sin intereses en una amplia selección de productos.

Cuotas adaptables según el artículo que elijas.

Envíos y devoluciones gratuitas para clientes.

Los estándares de seguridad y la infraestructura propia de CaixaBank.

La tecnología no solo avanza en potencia o en funciones nuevas, también avanza en cómo la pagamos. Facilitea ha encontrado la manera de que eso no dependa de ahorrar durante meses ni de asumir intereses de más, solo hace falta elegir el producto y decidir en cuántas cuotas prefieres repartirlo.

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