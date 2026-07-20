Esta casa se construye en un solo día: usa un sistema similar a los LEGO, prescinde del cemento y es resistente al fuego

En España el problema de la vivienda está aumentando el interés por la edificación alternativa. Una de las propuestas más destacadas es la desarrollada por la firma SYSTEM 3E, la cual promete transformar los métodos de edificación tradicionales mediante un concepto modular basado en bloques de perlita.

Este novedoso método constructivo prescinde por completo del uso de morteros, adhesivos y tiempos de secado entre los distintos elementos de la estructura. La clave de esta tecnología reside en la utilización de piezas con un diseño de encaje de alta precisión que recuerdan al conocido juego de construcción LEGO.

Gracias a esta técnica de ensamblaje en seco, la estructura principal de una vivienda puede levantarse en una sola jornada de trabajo si la cimentación previa ya se encuentra preparada. Este avance permite acortar sustancialmente los plazos de ejecución en comparación con la albañilería convencional que suele dilatarse durante varias semanas.

El elemento fundamental sobre el que se cimenta todo este sistema modular es la perlita expandida de origen volcánico. Este material mineral se obtiene sometiendo la roca volcánica a temperaturas extremadamente elevadas hasta lograr que su volumen aumente considerablemente.

Como resultado de dicho proceso térmico, la perlita desarrolla una estructura interna repleta de microscópicas cavidades llenas de aire que le otorgan propiedades excepcionales. Estas pequeñas celdas convierten al material en un aislante térmico de primer orden capaz de proteger el interior frente al frío y al calor extremos.

Asimismo, este mineral destaca por su reducido peso específico, una cualidad que facilita su transporte logístico y su manipulación manual en la obra. Al mismo tiempo, se trata de una sustancia incombustible que ofrece una elevada resistencia frente a la acción directa del fuego y permanece inalterable ante el paso de las décadas.

Aunque la perlita se ha empleado tradicionalmente en capas aislantes o mezclas secundarias, la empresa ha conseguido convertirla en un elemento autoportante con capacidad estructural. Los bloques resultantes alcanzan una transmitancia térmica destacada, permitiendo cumplir holgadamente con la normativa de eficiencia energética sin añadir capas extra de aislamiento.

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La ausencia de procesos húmedos en el lugar de la obra supone un cambio notable respecto a las técnicas tradicionales empleadas en el sector. Al eliminar la mezcla de agua con cemento o cal, la generación de residuos y suciedad en el entorno del proyecto disminuye exponencialmente.

Esta independencia respecto a la humedad ambiental permite además mantener la continuidad del trabajo sin importar las condiciones meteorológicas del día. Una vez colocados los bloques iniciales, los operarios pueden dar paso inmediato a los trabajos de instalaciones interiores sin esperar secados prolongados.

El diseño simplificado de estos bloques ha sido pensado para facilitar el montaje e incluso abrir la puerta a proyectos de autoconstrucción supervisada. No obstante, para garantizar la seguridad final sigue siendo necesario contar con una cimentación profesional bien ejecutada y el estricto cumplimiento de los trámites urbanísticos locales.

Esta alternativa resulta idónea para la edificación de viviendas unifamiliares, estudios independientes, alojamientos turísticos y pequeñas casas de campo. Ante el incremento constante del coste de la mano de obra especializada en Europa, este tipo de piezas prefabricadas ofrece una solución rentable y ágil.

Módulos del SYSTEM-3E SYSTEM-3E Omicrono

El fabricante comercializa diferentes kits modulares prefabricados cuyos tamaños oscilan entre los 24,88 metros cuadrados de las versiones más compactas y los 152,41 metros cuadrados de los modelos familiares. Las unidades de menor tamaño están pensadas para funcionar como oficinas auxiliares o espacios de trabajo independientes dentro de la propia parcela.

Por su parte, los modelos de mayor superficie integran varias estancias perfectamente distribuidas para cubrir las necesidades de una residencia completa. Todos los paquetes distribuidos por la compañía incluyen las piezas de los muros, las puertas, las ventanas y la estructura básica para el tejado.

Una de las características más sobresalientes del sistema es que reúne resistencia estructural, capacidad aislante y protección contra el fuego en un solo material. De hecho, los muros formados por estos bloques pueden alcanzar una clasificación de resistencia al fuego de hasta REI 240+M, lo que garantiza una seguridad máxima.

Esta elevada capacidad de aislamiento pasivo reduce de manera notable la demanda energética para mantener la climatización interior durante todo el año. En un momento de gran volatilidad en el coste de los suministros eléctricos, mantener una vivienda a temperatura confortable con un consumo mínimo es un valor añadido indiscutible.

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La oferta comercial actual incluye distintos rangos de precios adaptados a cada tipo de proyecto que el cliente desee emprender. Por ejemplo, la versión más básica de 9,91 metros cuadrados parte de una cifra cercana a los 5.777 euros sin impuestos, mientras que modelos superiores como el de 123,92 metros cuadrados rondan los 41.960 euros.

Es importante tener en cuenta que las tarifas indicadas por la empresa abarcan la fabricación del kit y no incluyen impuestos, costes de transporte ni licencias de obra. Asimismo, el comprador debe prever la inversión correspondiente a la cimentación sobre el terreno, las conexiones eléctricas, la fontanería y los acabados interiores deseados.