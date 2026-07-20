Carlos Llull, electricista: "Te pueden pagar por quitar tu vieja caldera de gasoil y puede que nunca hayas oído hablar de ello"

Aunque el sector de la climatización avanza a pasos agigantados hacia opciones más sostenibles, las viejas costumbres siguen muy presentes en los hogares españoles.

El gas natural y la electricidad dominan el mercado de la calefacción, pero los datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) reflejan que cerca de un diez por ciento de la población sigue apostando por el gasóleo.

Ante este escenario, el experto electricista Carlos Llull ha querido lanzar un mensaje contundente en TikTok dirigido a todos esos propietarios, revelando un beneficio económico del que muy pocos tienen constancia.

"No es una subvención, no es una ayuda europea y probablemente nunca hayas oído hablar de ello", asegura el profesional al hablar sobre cómo rentabilizar la retirada de estos equipos obsoletos.

El gran problema de mantener sistemas anticuados es la pérdida progresiva de eficiencia. "Imagina una vivienda con una antigua caldera de gasóleo o gas. Cada invierno consume más combustible, cada invierno pagas más y cada invierno contamina más", advierte Llull en su vídeo.

Frente a esta situación de gasto constante y alto impacto ambiental, el electricista propone una transición directa hacia la bomba de calor de aerotermia. Los resultados de este cambio tecnológico se notan de forma instantánea.

"Ahora imagina que decides cambiarla por una bomba de calor de aerotermia. De repente, consumes menos energía, reduces la factura de la luz y mejora el confort de la vivienda", afirma con rotundidad.

Cabe señalar que los especialistas recomiendan dar este paso especialmente si el equipo actual tiene más de quince años, si se va a realizar una reforma integral, si se instalan paneles solares o si el objetivo es residir a largo plazo en la vivienda y reducir la factura eléctrica de forma constante.

La aerotermia extrae el calor del aire exterior para aclimatar el hogar con un consumo eléctrico mínimo, pero el verdadero atractivo de este sistema va mucho más allá del simple ahorro mensual en el recibo.

"Aquí viene lo interesante: ese ahorro energético tiene valor. Y gracias a los Certificados de Ahorro Energético (CAE), en algunos casos puedes recibir una compensación económica adicional por realizar ese cambio", explica el creador de contenido.

Para obtener esta compensación, la mejora de eficiencia térmica debe ser totalmente medible y demostrable. "No solo ahorras todos los meses en la factura, sino que además te pueden pagar por haber hecho la instalación", puntualiza el experto, lamentando el desconocimiento generalizado sobre este mecanismo.

"Lo sorprendente es que mucha gente sigue cambiando su sistema de calefacción sin saber que esto existe", añade. A modo de conclusión, Llull recuerda a los usuarios la importancia de informarse antes de cualquier reforma térmica.

"Depende del tipo de instalación, de los equipos y del ahorro energético conseguido. Pero si estás pensando en cambiar una caldera por un sistema de aerotermia, quizá deberías preguntar antes. Porque ahorrar está bien, pero si además te pagan por ahorrar, mucho mejor", concluye.