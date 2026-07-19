Ya está en vigor: la DGT te puede multar con hasta 200 euros por celebrar la victoria de España tocando el claxon del coche

En España es muy común observar las calles repletas de vehículos festejando los triunfos deportivos tras los partidos decisivos de la selección. Sin embargo, estas manifestaciones de alegría sobre ruedas pueden acarrear consecuencias económicas inesperadas para los conductores debido a la normativa vigente.

La Dirección General de Tráfico ha recordado que el uso de las señales acústicas está estrictamente regulado en el territorio nacional. Los agentes de seguridad tienen la potestad de sancionar a quienes utilicen este elemento del coche de forma indebida.

El reglamento de circulación detalla de manera muy precisa los únicos escenarios permitidos para accionar la bocina. Estos casos se reducen de forma básica a la prevención de accidentes inminentes o situaciones de emergencia sanitaria.

La normativa busca proteger el descanso de los ciudadanos y evitar la contaminación acústica en los entornos urbanos. El ruido excesivo perjudica de forma directa el bienestar de los vecinos que no participan en los festejos.

Los conductores que decidan manifestar su euforia haciendo sonar el claxon se enfrentan a multas de 80 euros. La sanción puede incrementarse de forma considerable si el vehículo incorpora algún tipo de dispositivo acústico no homologado. En ese caso particular, la cuantía de la penalización puede alcanzar los 200 euros de penalización.

Muchas personas desconocen que saludar a conocidos desde el automóvil mediante este sonido también está catalogado como una infracción. Del mismo modo, presionar el volante por desesperación en un atasco es motivo de reproche administrativo.

Las autoridades recomiendan canalizar el entusiasmo de formas alternativas que no interfieran con la seguridad vial de las localidades. Caminar con banderas o concentrarse en los puntos habilitados de las ciudades son opciones mucho más seguras.

El control del orden público durante los eventos de masas se intensifica notablemente para garantizar la convivencia ciudadana. Los cuerpos policiales prestan especial atención a los excesos cometidos al volante durante estas fechas de gran aglomeración.

Los adornos en los coches, tales como banderas gigantes mal sujetas, también representan un peligro potencial en la carretera. Estos elementos decorativos pueden desprenderse con el viento y obstaculizar la visión de los conductores traseros.

La visibilidad del conductor debe estar completamente despejada para asegurar una conducción libre de percances inesperados. Si los objetos impiden la correcta visión o tapan la matrícula, la multa será de 200 euros.

Además, la distracción provocada por el ruido de fondo puede generar maniobras bruscas e incrementar el riesgo de colisiones por alcance. Mantener las manos en el volante y evitar estímulos sonoros innecesarios puede llegar a prevenir accidentes.