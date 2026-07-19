Toño Escrig, ferretero: "Si tienes un enfriador de aire enchufado 24 horas al día todo el mes, te consume menos de 10 euros"

Con la llegada del verano y del calor, muchos hogares vuelven a enfrentarse al mismo dilema estacional. Instalar un aire acondicionado tradicional rara vez es un proceso sencillo, ya que implica realizar obras, perforar paredes, colocar tubos de desagüe y pagar la visita de un técnico.

Ante este panorama, cada vez más personas buscan una vía alternativa para refrescar sus viviendas de forma limpia y sin tocar un solo ladrillo.

La propuesta surge de una pregunta directa a quienes sufren los rigores del verano sin querer acometer reformas. "¿Estáis cansados de pasar calor en casa?", plantea Toño Escrig, ferretero popular en redes sociales.

En un vídeo publicado en su cuenta de TikTok, Escrig señala los inconvenientes que frenan la climatización tradicional.

La instalación acarrea demasiadas complicaciones, tal y como él detalla: "Nos toca hacer un agujero en la habitación para que saque el aire caliente. Tenemos que tener un tubo de desagüe para el agua. Hay que llamar a un instalador y gastar la pasta".

Además, subraya otra gran limitación. "Y, encima, ese aparato va a estar siempre en una sola habitación", añade Escrig, recordando que el resto de la casa seguirá siendo calurosa.

Para sortear estas trabas, el ferretero aconseja una solución eficaz que no requiere instalación alguna: el enfriador de aire.

@elferretero_escrig ¿Quieres poder enfriar todas las habitaciones de tu casa sin hacer ninguna instalación? ♬ sonido original - Toño Escrig

"Además de enfriar el aire, purifica y humidifica", expone el creador de contenido. Su puesta en marcha es accesible, ya que solamente es necesario abrir su compartimento trasero, llenarlo de agua y, si se desea potenciar el frío, introducir en ese depósito unos acumuladores térmicos o simples hielos.

Respecto a su uso diario, el dispositivo destaca por su tremenda comodidad. Se controla con un mando a distancia y dispone de un temporizador para programarlo hasta quince horas y media, apagándose solo al finalizar.

"No hace ruido, tiene ruedas y es portátil, de manera que lo puedes llevar a cualquier habitación", subraya el ferretero.

Pese a sus prestaciones, el precio de compra no supone ningún obstáculo. "Esto, baratísimo. Por menos de 80 euros lo tienes en tu casa", garantiza.

Tampoco representa un peligro para la factura eléctrica, disipando así el gran temor de los consumidores: "Si lo tienes enchufado 24 horas al día durante los 30 días al mes, te consume menos de 10 euros".

Si comparamos estos datos de manera directa, la eficiencia queda demostrada.

Un ventilador estándar, funcionando ocho horas al día, registra un consumo mensual de 14,4 kWh, lo que supone apenas dos euros.

Por el contrario, un aire acondicionado eleva su consumo a 360 kWh mensuales, representando un coste cercano a 54 euros.

Por ello, el ferretero concluye que el enfriador de aire es la mejor opción veraniega, ya que supera al ventilador en capacidad de enfriamiento y al aire acondicionado en ahorro.