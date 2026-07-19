Manuel Amate, electricista: "Si te vas de vacaciones, desconecta los aparatos, incluido el router, para evitar consumo fantasma"

Con la llegada del verano, la mayoría de los hogares españoles ultima los preparativos para disfrutar de un merecido descanso lejos de su domicilio, con rumbo a la playa y a otros destinos.

Ante este escenario de viviendas vacías, resulta fundamental adoptar medidas para evitar sorpresas desagradables al regreso y proteger la economía familiar.

En este contexto, Manuel Amate, electricista, experto en eficiencia energética y creador de Domo Electra, ha compartido recientemente en el espacio televisivo Más vale tarde unas pautas imprescindibles para blindar nuestra vivienda y reducir la factura energética durante nuestra ausencia.

Una de las dudas más frecuentes antes de cerrar la puerta con llave es si resulta adecuado apagar el diferencial eléctrico general.

Ante esta cuestión, el electricista se muestra rotundo y descarta esta práctica. "No es conveniente bajar los diferenciales porque le quitamos la corriente eléctrica a toda la casa", advierte.

En su lugar, el experto propone bajar únicamente los magnetotérmicos de cada electrodoméstico en el cuadro de luces, si la instalación lo permite.

Actuar así tiene un doble beneficio evidente, tal y como argumenta: "Nos van a dar mucha seguridad dentro de la vivienda y nos van a hacer ahorrar dinero porque el modo standby de los equipos consume mucho al mes".

Un enchufe. iStock

El tratamiento de los grandes electrodomésticos exige especial atención, empezando por el frigorífico. El electricista señala que desenchufar la nevera es la opción ideal si la ausencia supera los quince días.

Para hacerlo correctamente, detalla el proceso idóneo: "Lo suyo es consumir todos los productos que tengamos unos días antes, limpiarla y sacarla incluso un poco hacia delante y limpiar la parte trasera que se llena mucho de polvo y eso perjudica al funcionamiento".

Respecto a aparatos como la lavadora, el lavavajillas o el aire acondicionado, la directriz es estricta.

Sobre su riesgo, el experto añade: "Todos los equipos que tengamos conectados a la corriente son susceptibles de tener un consumo fantasma y una avería si hay una subida de tensión en el exterior. Desconéctalos del enchufe o del cuadro eléctrico".

Más allá de los grandes equipos, existe un riesgo silencioso que solemos obviar: el gasto residual de los pequeños dispositivos. Regletas, ordenadores y equipos de telecomunicaciones suelen quedarse encendidos por descuido.

Por ello, la recomendación del electricista es tajante: "Si te vas de vacaciones, desconecta todos los enchufes, incluido el router, para evitar un montón de consumo fantasma".

Esta simple rutina tiene un impacto muy positivo. Según la Organización de Consumidores y Usuarios, apagar estos aparatos durante un mes puede traducirse en un ahorro de veinte euros.

Para completar esta protección, es vital cerrar las llaves de gas y agua, manteniendo con energía exclusivamente los circuitos de sistemas de seguridad como alarmas o cámaras de vigilancia.