José, mecánico: "Esto es lo que lo llevo en mi maleta para irme de vacaciones tranquilo"

El periodo vacacional está terminando para mucha gente, y va a empezar para mucha más. Ya nos estemos preparando el coche para volver a nuestra casa, o haciendo la maleta para llegar a nuestro destino de vacaciones, hay ciertas cosas que debemos tener en cuenta.

No en vano, podemos empezar el descanso con mal pie si sufrimos alguna avería o incidencia durante el camino y no tenemos la manera de arreglarla; de la misma manera, si no hemos realizado un mantenimiento adecuado del vehículo, ahora es cuando lo vamos a pagar.

Por todo esto, el mecánico @pretamechanic ha compartido en TikTok varios consejos de accesorios y herramientas que deberíamos llevar siempre en la maleta del coche para estar preparados.

El primer elemento que destaca en su maleta de viaje es un arrancador de baterías portátil de la marca Nexpow. Este dispositivo es compacto y funciona como una batería externa de gran capacidad capaz de revivir un coche sin necesidad de conectar pinzas a otro vehículo.

Según explica el propio creador en el vídeo, contar con una fuente de energía independiente para el motor proporciona una enorme tranquilidad; es algo especialmente cierto si vamos a viajar a zonas aisladas o durante la noche, cuando es más difícil encontrar ayuda.

Junto al arrancador, el mecánico muestra un bote de spray para arrancar motores de la firma Liqui Moly un kit de reparación de neumáticos que incluye botes de spray para pinchazos rápidos de la firma Liqui Moly.

A continuación, el tiktoker muestra un soplador capaz de limpiar a presión la suciedad acumulada, y por supuesto, eso también significa que también ha incluido un aspirador que servirá para sacar los residuos del interior del coche.

El siguiente objeto no es una sorpresa, un compresor de aire portátil, diseñado para inflar las ruedas con precisión digital en unos pocos minutos y revisar las presiones de manera constante sin pasar por la gasolinera.

Siendo mecánico, es comprensible que no todos los objetos que lleva en la mochila sean aplicables a todo el mundo. Un ejemplo puede ser un escáner de diagnosis portátil, que se conecta al puerto OBD del vehículo para leer los códigos de error en caso de que se encienda algún testigo en el cuadro de instrumentos.

Aunque pueda parecer excesivo, contar con un lector de diagnosis permite saber exactamente si la avería es crítica o si se puede continuar la marcha hasta el destino, lo que evita visitas innecesarias al taller o falsas alarmas durante el viaje.

Lo que no podemos olvidarnos de llevar nunca en el coche es la nueva baliza de emergencia V16, que la DGT ha hecho obligatoria en España y debemos asegurarnos de que está homologada antes de llevarla.

Este dispositivo luminoso cumple la misma función que los clásicos triángulos, pero cuenta con funciones avanzadas como conectividad para avisar a las autoridades de la posición de un coche averiado.

Otras herramientas que pueden resultar útiles son un multímetro para comprobar voltajes y el estado del alternador o los componentes eléctricos en caso de un fallo.