España asombra a Francia: el 'truco español' de la botella para sobrevivir al calor sin aire acondicionado ni ventilador

Las altísimas temperaturas están castigando a toda Europa, pero la respuesta definitiva para combatir los termómetros disparados ha llegado desde el sur. Francia se ha rendido por completo ante un método tradicional español, sumamente económico y sorprendentemente eficaz que lleva décadas utilizándose en nuestros hogares.

Bautizada por los medios vecinos como "la técnica española", esta ingeniosa solución casera permite enfriar las habitaciones en pleno verano sin necesidad de encender aparatos costosos, como aires acondicionados o ventiladores, ni arruinarse con la factura de la luz.

El éxito de este remedio radica en que no requiere de instalaciones complejas ni de grandes inversiones, ya que basta con aprovechar elementos básicos que todos tenemos en la cocina. El procedimiento para crear este sistema de enfriamiento pasivo comienza tomando varias botellas de plástico vacías para rellenarlas de agua.

El detalle clave para garantizar la seguridad del proceso es dejarlas siempre a tres cuartas partes de su capacidad total, evitando de esta forma que el envase reviente cuando el líquido se expanda durante la congelación.

Una vez preparadas, deben introducirse en el congelador hasta que se conviertan en bloques de hielo macizo.

Cuando las botellas estén listas, el siguiente paso consiste en ubicarlas estratégicamente en las zonas más elevadas de la habitación, como estanterías, repisas o encima de los armarios altos. Es imprescindible colocar siempre un plato o paño debajo de cada una para recoger las inevitables gotas de agua generadas por la condensación.

Para los más escépticos, la eficacia de este sistema no es ninguna leyenda urbana, sino pura física casera. Todo funciona gracias al principio de convección natural.

Botellas de agua en el estante de un supermercado. iStock

Al entrar en contacto directo con la superficie helada del envase, el aire caliente y sofocante de la estancia reduce su temperatura de manera drástica.

Al enfriarse, ese aire gana densidad y se vuelve más pesado, cayendo hacia el suelo y empujando de nuevo el calor hacia arriba, creando un ciclo térmico continuo que logra rebajar la sensación de agobio.

Si el proceso de convección natural te resulta demasiado lento y buscas resultados inmediatos, existe una evolución de este truco que en Francia ya describen asombrados como un auténtico climatizador portátil casero. La técnica consiste simplemente en situar la botella recién sacada del congelador justo delante de las aspas de un ventilador de pie o de mesa.

De este modo, el electrodoméstico dejará de remover el molesto aire cálido de la estancia, atrapando el intenso frío que desprende el recipiente y distribuyendo una agradable brisa helada por todos los rincones del cuarto en cuestión de segundos.

Aunque se trata de un recurso tremendamente popular y arraigado en el sur de España o en países como México, su reciente viralización en Francia ha causado auténtico furor por su evidente ahorro económico y su nulo impacto ambiental.

Evidentemente, el hielo termina derritiéndose con el paso de las horas y no puede igualar la potencia ininterrumpida de una máquina de aire acondicionado convencional, pero resulta un salvavidas fundamental para superar las franjas horarias más tórridas.

Es el aliado perfecto para viviendas pequeñas, pisos de alquiler antiguos o autocaravanas donde realizar obras de climatización resulta imposible, demostrando que la sabiduría popular suele esconder las respuestas más brillantes a nuestros problemas diarios.