La UE cambia las normas: ni móviles ni pantallas antes de los 2 años y más control para los menores de 13 años

La inminente normativa que prepara la Unión Europea sobre la protección de los menores en el entorno digital obligará a España, junto con otros países miembros, a modificar su actual límite de catorce años para el acceso a las redes sociales.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó recientemente el esperado informe sobre seguridad infantil online, elaborado por un extenso grupo de trabajo de 300 personas, que servirá como pilar fundamental para una nueva legislación comunitaria a la vuelta del verano.

Este extenso documento supone la hoja de ruta más precisa y contundente que las instituciones europeas han publicado hasta la fecha sobre cómo controlar la exposición de los más jóvenes a los entornos digitales. Las recomendaciones recogidas en el texto abordan desde la prohibición total de acceso a plataformas sociales para los menores de trece años hasta la exigencia de que las propias empresas tecnológicas garanticen la seguridad de sus servicios desde el diseño original.

El objetivo principal de las autoridades continentales es armonizar la edad mínima de acceso en todos los territorios de la Unión, eliminando las actuales discrepancias legales que existen entre los distintos estados miembros. De este modo, se pretende establecer un estándar único de 13 años que evite la fragmentación jurídica actual, donde encontramos naciones que fijan el límite en los 13, los 14 o incluso los 16 años según su legislación nacional particular.

Para garantizar el cumplimiento de esta medida, los expertos europeos exigen la implementación de sistemas de verificación de edad que sean verdaderamente efectivos y no dependan de la simple buena fe del usuario final.

La tradicional casilla donde el internauta afirma tener la edad requerida pasará a la historia, dando paso a mecanismos tecnológicos mucho más rigurosos que impidan a cualquier menor eludir los controles de acceso a las distintas plataformas de interacción social.

Otro de los pilares de este futuro marco regulatorio radica en un cambio respecto a quién debe asumir la carga de la prueba en los casos de vulnerabilidad infantil online. Hasta ahora, los organismos públicos debían investigar y demostrar que una red social resultaba peligrosa para los niños, pero la nueva directiva obligará a las multinacionales a probar que sus algoritmos son inofensivos antes de permitirles operar con un público juvenil.

En el ámbito de las comunicaciones privadas, el informe plantea la necesidad imperiosa de detectar y bloquear cualquier contenido relacionado con el abuso sexual infantil en todas las plataformas de mensajería disponibles. Esta polémica propuesta recupera la esencia de las medidas debatidas durante meses en el Parlamento Europeo bajo otras nomenclaturas, lo que anticipa intensos debates sobre el equilibrio entre el derecho a la privacidad y la protección integral de la infancia.

El texto redactado por el grupo de expertos también establece una escala de acceso a los dispositivos electrónicos que resulta bastante prescriptiva para las familias europeas en función del desarrollo cognitivo de sus hijos. Según este calendario orientativo, los menores de 2 años deberían tener un acceso nulo a las pantallas, mientras que entre los 3 y los 12 años el uso de la tecnología requeriría una supervisión adulta constante sobre los contenidos consumidos.

A partir de los 13 años y hasta alcanzar la mayoría de edad, la Comisión Europea sugiere que los adolescentes disfruten de un acceso progresivamente más autónomo al universo digital y a las redes sociales. No obstante, esta mayor libertad deberá estar siempre condicionada a que tanto los terminales utilizados como los contenidos visualizados mantengan una adecuación estricta a la madurez psicológica correspondiente a esa franja de edad.

Las advertencias médicas sobre el uso temprano de pantallas llevan años siendo difundidas por la Organización Mundial de la Salud y por destacadas asociaciones de pediatría a nivel internacional con un amplio consenso científico. Sin embargo, la inclusión de estas pautas médicas restrictivas en un documento oficial del gobierno europeo marca un hito sin precedentes, ya que sienta las bases para futuras leyes de obligado cumplimiento en todo el continente.

Este informe no surge de la nada, sino que aparece en un momento de máxima presión regulatoria y judicial contra las grandes empresas tecnológicas que operan dentro del territorio de la Unión Europea. A modo de ejemplo, el ejecutivo comunitario cuantificó recientemente en miles de millones de dólares una posible multa a conglomerados como Meta por emplear diseños adictivos que vulneran la Ley de Servicios Digitales actualmente en vigor.

La preocupación por el bienestar mental de los jóvenes ha llevado a 23 de los 26 países que conforman la Unión a iniciar trámites o a aprobar leyes específicas para frenar el impacto negativo del entorno digital. Las multinacionales son conscientes de este escrutinio institucional, lo que ha motivado lanzamientos de herramientas de control parental unificadas con las que intentan demostrar su compromiso voluntario con la seguridad de sus usuarios más vulnerables.

A pesar de los esfuerzos corporativos por centralizar las opciones de supervisión familiar en paneles únicos y visibles, estas soluciones comerciales siguen enfrentándose a obstáculos estructurales que merman considerablemente su eficacia real. El principal fallo de estos controles voluntarios reside en que resultan inútiles si los adolescentes mienten sobre su fecha de nacimiento al crear sus perfiles, ya que ninguna red social posee actualmente una verificación de edad verdaderamente infalible a gran escala.

La respuesta de la industria tecnológica ante el cerco legal ha consistido en expandir globalmente cuentas especiales para adolescentes con restricciones predeterminadas de interacción y visibilidad en un intento por calmar a los reguladores. Lamentablemente, estas iniciativas topan de frente con la misma limitación operativa de siempre, pues el sistema algorítmico resulta ciego si el registro inicial del menor se realizó utilizando datos falsos para aparentar la mayoría de edad.

Frente a la ineficacia de las medidas de autorregulación empresarial, el documento europeo exige que las brechas de seguridad dejen de considerarse una negligencia exclusiva de los padres o una simple picardía del menor de edad. La futura ley impondrá que la responsabilidad de identificar fielmente a los usuarios recaiga de forma íntegra y estructural sobre los hombros de las plataformas tecnológicas que lucran con la atención y los datos de estos internautas.