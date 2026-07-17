Isaac Morales, experto en ahorro: "Es posible poner el aire acondicionado todo el día, todo el mes, sin disparar tu factura"

La llegada del calor sofocante del verano hace que muchos hogares se resistan a encender la climatización, como el aire acondicionado, por miedo a arruinarse con el recibo de la luz.

Sin embargo, Isaac Morales, experto en ahorro y responsable de la cuenta de TikTok 'Ahorra con Ayuda', tiene un mensaje muy claro para los consumidores sobre el aire acondicionado y la factura.

En un vídeo en la conocida red social, Morales asegura que "quiero que le perdáis el miedo a encender el aire acondicionado durante todo el día todo el verano. Os lo explico y con números para que lo entendáis".

En su análisis, este especialista desmonta el gran mito de los altos costes estivales y asegura que "es posible poner el aire acondicionado todo el día, los 30 días del mes y que no se dispare tu factura".

De hecho, subraya de manera contundente que, "haciendo las cosas bien, tu factura debería subir solo unos 20 euros, no unos 100 o 120 euros".

Para lograr este ansiado ahorro económico sin sacrificar el confort, la estrategia principal reside en el uso correcto del termostato del hogar.

Morales indica en su vídeo que "lo primero que tenéis que hacer es buscar temperaturas ambiente, es decir, unos 26 - 27 grados, que no pasen ni frío ni calor".

@ahorraconayuda_isaac Es posible poner el aire acondicionado todo el día, los 30 días del mes y que no se disparé tu factura. Haciendo las cosas bien tu factura debería subir solo unos 20€ no unos 100€ o 120€ ♬ sonido original - Ahorraconayuda_Isaac

Esta franja permite que el equipo funcione manteniendo la vivienda fresca sin forzar el motor. No obstante, matiza que en plena ola de calor la táctica debe adaptarse.

"Si se eleva la temperatura como está pasando ahora de unos 39, 40, 42 grados… bajarla a unos 25 para contrarrestar, porque el ladrillo también se calienta", detalla el creador de contenido, explicando cómo las fachadas retienen las altas temperaturas y las irradian hacia el interior.

El consumo energético de estas máquinas no es tan elevado como se suele pensar si se respetan estas indicaciones.

El experto detalla que al mantener constantes los 26 o 27 grados, "el aire acondicionado estará haciendo un consumo de unos 300 W a la hora y unos 500 W si el aparato ya es muy viejo".

Al trasladar estas cifras al bolsillo, los resultados son muy tranquilizadores. Según sus cuentas, dormir ocho horas con el equipo en marcha supone apenas unos 35 céntimos de gasto diarios, lo que suma unos 10 euros al mes.

Incluso en los peores días, "si lo dejas encendido durante 16 horas porque hace un calor infernal, eso quiere decir que tu factura se va a elevar a unos 20 euros al mes", certifica.

Ante la duda razonable de por qué a muchas familias el importe eléctrico se les descontrola por completo, Morales identifica claramente el origen del problema.

Por un lado, alerta sobre los malos hábitos, indicando que "si pones una temperatura más fría aumentará tu consumo, no será de unos 300, se irá elevando".

Por otro lado, señala al verdadero responsable: "El factor principal es a cuánto estás pagando el kWh".

Mientras que sus cálculos parten de una tarifa óptima que "está rondando a unos 12 céntimos cada kWh", advierte del peligro de no revisar nuestro contrato.

"Si lo que tenéis es un mal precio como mucha factura que me encuentro de 35 céntimos cada kWh, pues se os puede poner como mínimo 60 euros por arriba, pudiendo llegar a 100 o 120 euros de más", sentencia el experto.