España da una lección a la UE: arranca proyecto para usar gasolina 100% renovable en vez de comprar un coche eléctrico

Los coches eléctricos no tienen por qué ser el futuro; de hecho, cada vez hay más voces en la industria que creen que la verdadera solución al problema de las emisiones contaminantes se encuentra en el uso de combustibles alternativos.

Ahora, España ha dado un paso de gigante en esa dirección. Repsol, de la mano de Toyota, BMW y Bosch, ha puesto en marcha un ambicioso proyecto piloto de seis meses que probará en condiciones reales una gasolina 100% renovable.

El proyecto consta de una flota de cerca de 20 vehículos de las marcas Toyota y BMW que serán impulsados de manera exclusiva por gasolina creada exclusivamente a partir de materias primas renovables.

En concreto, se trata de Nexa 95, una gasolina que ya es producida a escala industrial en el complejo de Tarragona de Repsol a partir de una variedad de residuos orgánicos entre los que se encuentra el aceite usado y restos agroforestales como madera.

El principal punto a favor de usar gasolina renovable en vez de optar por alternativas como el hidrógeno o las baterías eléctricas es que funciona en vehículos convencionales sin necesidad de realizar modificaciones.

Eso lo prueba el hecho de que este programa piloto se vaya a realizar con coches de marcas Toyota, Lexus y BMW que ya se venden en el mercado.

En otras palabras, esta gasolina ya puede ser usada por el 97% del parque de automóviles en España, lo que elimina la necesidad de una migración a nuevos coches eléctricos o de pila de combustible que está resultando costosa para los españoles.

Las propias compañías participantes confirman que el objetivo último de este proyecto es impulsar el debate europeo sobre la descarbonización del sector automovilístico, lamentando que las políticas de la UE hasta ahora se han centrado únicamente en la electrificación.

Estación de servicio Repsol Repsol Omicrono

Este proyecto piloto tiene como propósito demostrar con datos empíricos que este proceso no depende únicamente de la transición hacia el coche eléctrico, con un uso real de estos automóviles con gasolina 100% renovable.

Los resultados de esta prueba serán compartidos con representantes políticos de la UE para evitar la prohibición de todos los coches de combustión planeada para el 2035 e incluir vehículos que funcionan exclusivamente con combustibles renovables junto con los 100% eléctricos.

Según los datos de Repsol, el uso de gasolina de origen sostenible consigue mitigar más de un 70% de las emisiones netas de dióxido de carbono, en comparación con los combustibles fósiles tradicionales.

Es una cifra muy importante teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de los coches presentes en las carreteras españolas y europeas aún tienen motores de combustión o que usan un sistema híbrido, que serían los grandes beneficiados de esta gasolina.

Nexa 95 ya está disponible en unas 20 estaciones de servicio repartidas en la Comunidad de Madrid y Cataluña, y se planea una expansión para antes de que termine el ejercicio actual para ampliarla a 30 gasolineras en Valencia, Zaragoza, Bilbao y Tarragona.