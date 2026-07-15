Eustaquio, mecánico: "Con una moneda de euro puedes saber el estado de tus neumáticos"

El mantenimiento del automóvil es de esas tareas que la mayoría de conductores españoles retrasa hasta que es estrictamente necesario o hasta que llega el momento de pasar la ITV.

Sin embargo, hay ciertos componentes que requieren de una especial atención de manera periódica, porque son los de mayor riesgo para la seguridad vial; entre todos, destacan las ruedas.

No en vano, los neumáticos son el único punto de contacto entre el coche y el asfalto, la única cosa que nos mantiene en la calzada y la que nos permite tomar curvas con seguridad y sin terminar en la cuneta.

A pesar de su importancia, no siempre es fácil para un usuario medio determinar cuándo ha llegado el momento de sustituir los neumáticos; afortunadamente, mecánicos como Eustaquio de Retail Renault Group España comparten en TikTok un truco muy sencillo y accesible, que sólo requiere de una moneda de un euro.

La clave es que queremos comprobar la banda de rodadura, la capa exterior de caucho que entra en contacto directo con la carretera y que es la que realmente aporta el agarre y la tracción al vehículo.

Si nos fijamos, encontraremos unos surcos en el neumático, creados para evacuar el agua en situaciones de lluvia y evitar el efecto de aquaplaning, por el cual la rueda intenta traccionar sobre agua sin éxito y provoca una gran pérdida de control.

El truco es muy sencillo, consiste únicamente en introducir una moneda de un euro de forma vertical en los surcos principales del dibujo del neumático, y rodarla por todo el surco.

Si en algún momento vemos la parte dorada de la moneda, la del borde, eso significa que el neumático está demasiado desgastado y deberíamos cambiarlo lo antes posible.

Y es que no es sólo porque los surcos no tengan la profundidad suficiente para evacuar el agua, sino que esto nos indicará que el caucho está muy desgastado y vamos a notar que el coche no gira tan bien o que necesita más distancia para frenar completamente.

En un neumático que aún mantiene su banda de rodadura en el nivel adecuado, la parte dorada no se ve y sólo podremos ver la parte central plateada de la moneda. En ese caso, el caucho no se ha desgastado lo suficiente como para suponer un peligro en caso de lluvia o de encontrarnos una parte mojada en la carretera.

Lejos de ser un simple 'truco de cuñado', este método ha sido validado por la DGT. Eso se explica porque el borde dorado de una moneda de un euro mide exactamente 3 mm de ancho; y precisamente la DGT recomienda sustituir los neumáticos cuando la profundidad del surco cae por debajo de los 3 mm.

En realidad, el límite legal permitido para circular en carreteras españolas es de 1,6 mm, pero se recomienda hacer el cambio antes por cuestión de seguridad.

Y si ignoramos estas advertencias, además de poder sufrir un accidente de tráfico nos podemos encontrar con multas de hasta 200 euros por cada neumático desgastado, además de no poder pasar la ITV cuando le toque a nuestro vehículo.