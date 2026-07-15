Bill Gates: "Mi infancia estuvo marcada por una libertad extraordinaria, no estaba todo el día pegado a una computadora"

Nombres como Jeff Bezos, Steve Jobs o Bill Gates, que han puesto las bases de la tecnología que usamos hoy en día, no aparecieron de la nada. Cada uno tuvo una infancia diferente que les marcó para el resto de sus días.

En el caso de Bill Gates, cofundador de Microsoft y una de las figuras más influyentes en la historia de los ordenadores personales, su infancia desempeñó un papel mucho más determinante de lo que habitualmente se piensa.

El magnate ha compartido en varias entrevistas y en su libro autobiográfico, Source Code: My Beginnings, (Código fuente: Mis inicios en la edición en español) cómo la forma en que fue educado y la autonomía de la que dispuso en su juventud moldearon su carácter y su enfoque hacia los negocios y la tecnología.

Durante su infancia en las décadas de 1960 y 1970 en el estado de Washington, el método de crianza de un niño era muy distinto a lo habitual.

El propio empresario ha recordado que sus padres le permitieron explorar el mundo con una supervisión mínima, algo que él mismo considera impensable en los estándares de las familias de hoy en día.

Esta falta de restricciones rígidas le permitió no solo entrar en contacto directo con la naturaleza y la calle, sino también desarrollar un pensamiento independiente clave para afrontar retos complejos en el ámbito del software.

No en vano, según Gates, ese voto de confianza por parte de sus padres influyó directamente en su capacidad para tomar riesgos.

Según explica el propio empresario y filántropo, "mi infancia estuvo marcada por una libertad extraordinaria, algo que podría sorprender a las personas que asumen que pasé todo el día pegado a una computadora".

Gates expande con que de pequeño iba "de excursión por senderos que aterrorizarían a los padres de hoy en día, exploré sin fin con amigos del vecindario y corrí por Washington D.C. durante mi tiempo como paje del Senado".

Arranque de Windows 95 Microsoft Omicrono

Esta libertad no se limitaba a las actividades al aire libre, sino que se trasladó al plano profesional cuando apenas era un adolescente. Durante su etapa en el instituto, Gates y Paul Allen, quien más tarde se convertiría en su socio al fundar Microsoft, se trasladaron a vivir solos durante unos meses a la localidad de Vancouver, en el estado de Washington.

El objetivo era trabajar como programadores para una empresa de energía eléctrica. En ese momento, las herramientas informáticas eran limitadas y el acceso a los ordenadores requería de una capacidad absoluta para resolver fallos en sistemas que daban servicio a miles de personas.

El empresario reconoce que el desapego de sus progenitores era total en comparación con la hipervigilancia de los padres contemporáneos.

Gates afirma que "mis padres no sabían dónde estaba la mitad del tiempo, y eso era normal en ese entonces. Si bien me lastimé en algunas de estas aventuras y me metí en problemas en muchas otras, estas experiencias fueron más beneficiosas que malas. Me enseñaron resiliencia, independencia y juicio de una manera que ninguna cantidad de actividad supervisada y estructurada podría replicar".

Esta mentalidad fue el motor que permitió el nacimiento de los sistemas operativos diseñados para ordenadores personales de Gates, primero MS-DOS y luego Windows, que terminó dominando el mercado.