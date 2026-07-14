Leonardo Rogel, arquitecto: "Para enfriar una habitación durante la noche pon una toalla mojada detrás del ventilador"

Con la llegada de la ola de calor a nuestras ciudades, la incesante búsqueda de soluciones prácticas, como el aire acondicionado, para combatir las altas temperaturas se ha convertido en una absoluta prioridad para miles de hogares.

Durante los meses más tórridos del verano, lograr un descanso adecuado puede parecer una tarea imposible si no disponemos de un sistema de climatización moderno.

Sin embargo, no siempre es necesario recurrir a costosos equipos eléctricos que incrementan notablemente la factura de la luz.

El arquitecto Leonardo Rogel ha explicado con gran claridad en su cuenta de Instagram cómo podemos fabricar un aire acondicionado casero de forma sencilla y altamente efectiva.

El ingenioso método propuesto por este profesional del diseño de interiores y espacios consiste en aprovechar los recursos que todos tenemos al alcance de la mano.

La técnica principal radica en colocar una toalla mojada detrás de un ventilador convencional para refrescar el ambiente de manera continua durante las horas de sueño.

Rogel ha detallado en un vídeo el proceso de este mecanismo doméstico: "Para enfriar una habitación durante toda la noche tienes que colocar detrás del ventilador una toalla mojada, el agua enfriará el aire y lo empujará hacia ti".

Gracias a este sencillo paso, el electrodoméstico deja de mover aire caliente y comienza a distribuir una brisa mucho más fresca por todo el cuarto.

Este consejo resulta especialmente útil cuando comprobamos que el aire del ventilador, a veces, "sale extremadamente caliente", tal y como ha señalado el propio experto.

El flujo de aire impulsado a través de las aspas arrastra la humedad fría de la tela empapada, reduciendo drásticamente los grados térmicos del dormitorio sin consumir más energía de la estrictamente necesaria para mover el motor.

Además de esta táctica principal, el arquitecto ha sugerido otra técnica complementaria destinada a bajar la sensación térmica en lugares que sufren de un clima muy seco.

Esta segunda propuesta consiste básicamente en humidificar el ambiente de la habitación antes de ir a dormir.

Para aplicar este truco adicional, basta con rociar el dormitorio con un poco de agua mediante un pulverizador justo antes de meternos en la cama.

El razonamiento científico detrás de esta acción cotidiana es muy fácil de comprender, ya que según ha explicado, "el agua absorberá parte del calor" acumulado en las paredes y en el aire a lo largo de toda la jornada diurna.

Estos excelentes trucos accesibles y económicos se presentan hoy como una brillante alternativa eficaz ante las agobiantes noches estivales, garantizando un sueño reparador sin comprometer en absoluto nuestra economía familiar ni dañar el entorno medioambiental con emisiones contaminantes innecesarias.