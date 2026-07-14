Juan José Ebenezer, mecánico: "El truco para el aire acondicionado del coche es apagarlo unos segundos antes"

El uso del aire acondicionado en el coche es algo imprescindible en verano. Sin embargo, la mayoría de los conductores comete un error al apagar el coche manteniendo el sistema de climatización encendido hasta el último momento.

Este hábito común puede generar averías mecánicas y problemas de salubridad en el habitáculo a largo plazo debido a la acumulación de humedad, según ha explicado Juan José Ebenezer, de Talleres Ebenezer, en un vídeo viral en TikTok.

La explicación es sencilla: el funcionamiento del aire acondicionado de un automóvil genera agua de forma natural, debido a la condensación que se produce al entrar en contacto el aire con el frío del evaporador interno.

Cuando el vehículo se detiene por completo con el climatizador en marcha, esa humedad se queda retenida dentro del circuito de ventilación. La falta de circulación de aire posterior favorece un ambiente óptimo para la proliferación de microorganismos.

Ebenezer advierte sobre las consecuencias directas de no corregir la costumbre de apagar el coche con el aire acondicionado puesto. Detener el motor de forma repentina con el sistema activo impide que los componentes internos se sequen adecuadamente.

"El aire acondicionado del coche, como cualquier otro, genera agua. Se condensa con el frío del evaporador de dentro", señala el mecánico.

Esta acumulación continuada de agua en el sistema deriva con el tiempo en la aparición de bacterias y moho. La pista de que tenemos un problema es un olor desagradable y persistente que sale por las rejillas de ventilación cada vez que encendemos el climatizador.

La solución para prevenir este deterioro no requiere de herramientas ni de visitas al taller, sino de un cambio de rutina antes de finalizar cada trayecto en coche.

Ebenezer destaca que no hace falta apagar el aire acondicionado entero; basta con apagar el compresor pulsando en el botón "AC" de nuestro salpicadero o pantalla de control (también puede estar presente como el símbolo de un copo de nieve).

La recomendación del mecánico es pulsar este botón "unos segunditos antes de parar el coche". De esta manera, el compresor deja de funcionar pero el ventilador sigue empujando aire del exterior a temperatura ambiente a través de los conductos.

Este flujo de aire seco se encarga de eliminar los restos de agua acumulados antes de que el vehículo quede completamente cerrado.

Ese simple gesto trae tres ventajas principales. En primer lugar, ayuda a conservar el sistema de climatización en mejor estado para evitar sobrepresiones en el circuito.

Segundo, el sistema se enfría de manera progresiva evitando la subida repentina de temperatura que puede afectar a los componentes y resultar en una cara reparación en el futuro.

Y por último, se evita la formación de bacterias, lo que elimina la necesidad de adquirir productos bactericidas para limpiar los conductos y quitar los malos olores.