Jeff Bezos, fundador de Amazon: "Desde los 4 años trabajé en una granja y me enamoré de las computadoras en cuarto curso"

Jeff Bezos, fundador de Amazon y Blue Origin, en la décima edición de la feria VivaTech. REUTERS/Abdul Saboor Omicrono

Detrás del imperio tecnológico y comercial que hoy representa Amazon, se esconde la historia de aprendizaje rural e ingenio precoz de Jeff Bezos.

Bezos, considerado durante años la persona más rica del mundo, no comenzó su camino hacia el éxito en una incubadora de empresas de Silicon Valley como la mayoría de los nuevos líderes tecnológicos.

Su vida empezó en un enorme rancho de ganado en el sur de Texas y ante una ruidosa terminal de ordenador de los años setenta.

Durante sendas entrevistas con Axel Springer y el podcast de Lex Fridman, el empresario ha repasado los momentos clave de su infancia y adolescencia que moldearon su particular visión del mundo y de los negocios.

Entre recuerdos de veranos dedicados al trabajo físico y descubrimientos tecnológicos tempranos, Bezos explicó cómo la mezcla de la vida en el campo y la fascinación por la informática sentaron las bases del hombre que revolucionaría el comercio electrónico global.

Para el fundador de Amazon, los veranos transcurridos entre los 4 y los 16 años en el rancho de su abuelo materno en Cotulla, Texas, fueron una escuela fundamental de resolución de problemas.

En esas tierras áridas de más de 10.000 acres, su abuelo Lawrence Preston Gise, quien había sido director de la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos, le enseñó que la falta de recursos se supera con ingenio.

Bezos relató cómo empezó ayudando desde muy pequeño, o al menos eso le hacía creer su abuelo. Con apenas 4 años, realizaba tareas sencillas adaptadas a su edad, pero para cuando cumplió los 16 años ya se encargaba de labores agrícolas y ganaderas de gran responsabilidad.

Allí aprendió a reparar molinos de viento, colocar tuberías de agua, construir vallas y graneros, e incluso a realizar trabajos de veterinaria en el ganado vacuno. Tareas que tal vez le enseñaron a solucionar problemas con ingeniería básica, algo que le resultaría muy útil en el futuro.

No en vano, el propio Bezos afirma que la lección más importante que obtuvo de aquella época fue la capacidad de ser resolutivo. Su abuelo no llamaba a un profesional cuando algo se rompía, sino que buscaba la manera de arreglarlo él mismo, un enfoque que Bezos trasladó más tarde al entorno corporativo.

El empresario recordó que en el rancho aprendió a no rendirse ante las dificultades cotidianas y que, si existe un problema, siempre hay una solución factible si se tiene la actitud correcta.

Descubrió la informática en cuarto de primaria

Mientras que los veranos moldeaban su carácter práctico en el campo, el resto del año Jeff Bezos alimentaba su curiosidad científica. El magnate descubrió su verdadera pasión tecnológica a una edad muy temprana, concretamente cuando cursaba el cuarto año de educación primaria en Houston, Texas.

Su escuela primaria recibió la donación de tiempo de uso de un ordenador central por parte de una empresa local, un recurso extremadamente inusual para la época.

Los ordenadores personales aún eran una idea futurista, pero al menos existían gigantescos sistemas que podían ocupar una habitación entera, a los que los centros educativos y de investigación se conectaban con 'terminales tontas', en el precursor de lo que hoy se conoce como Internet.

Dado que ninguno de los profesores del centro educativo sabía cómo operar aquella tecnología, el joven Jeff y otros dos compañeros decidieron quedarse en la escuela después de las clases para descifrar el funcionamiento del sistema de manera autodidacta, utilizando libros para aprender los fundamentos de la programación.

"Tuve mucha suerte a principios de mi infancia", reconoció Bezos al recordar cómo este contacto temprano con las máquinas definió su trayectoria.

Aquella experiencia de aprendizaje independiente sembró en él la semilla de la invención que, años más tarde, le llevaría a fundar una de las mayores corporaciones tecnológicas del planeta.

Pero en su opinión, Bezos explica su éxito por el apoyo familiar que tuvo, lo que le permitió arriesgarse y perseguir sus pasiones sin miedo al fracaso.

Por ejemplo, cuando Bezos decidió dejar su empleo para iniciar la aventura de Amazon, su esposa de entonces, MacKenzie, le apoyó de inmediato y se encargó de la contabilidad de la nueva empresa.

El resto, es historia. Amazon tuvo un éxito tremendo vendiendo libros por Internet, y fue una de las pocas tecnológicas que sobrevivió más fuerte a la explosión de la burbuja puntocom, lo que le permitió expandirse a otros sectores como el streaming de vídeo.