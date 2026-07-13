La UE va a cambiar las normas de Internet para siempre: "Nuestros niños necesitan tiempo en el mundo real"

La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante el anuncio de la nueva propuesta Comisión Europea

Si todos los plazos se cumplen, tan pronto como el año que viene los internautas tendrán que demostrar que son mayores de edad para entrar en redes sociales como Instagram, X, TikTok o Facebook.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este lunes que a lo largo del verano presentará una propuesta para establecer una edad mínima para acceder a este tipo de plataformas sociales.

No es precisamente una sorpresa, ya que von der Leyen ya adelantó el pasado mayo que los países miembros de la UE "ya no tienen excusas" para no implementar sus propias leyes de control de acceso a Internet después del anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez de nuevas normas contra las redes sociales en España.

Ahora, la Comisión Europea ha decidido que no va a esperar a que cada gobierno nacional desarrolle sus propias normas, y establecerá una edad mínima para poder acceder a las redes sociales.

Es una decisión que ha tomado después de recibir un informe de un grupo de expertos sobre las posibles medidas que la UE podría tomar para proteger a los niños en Internet; la prohibición estricta de redes sociales se encuentra entre las opciones.

Aunque von der Leyen no ha confirmado la edad concreta a partir de la cual estará permitido usar redes sociales, el informe recomienda que los menores de 13 años tengan limitaciones al acceso.

En Bruselas, von der Leyen ha defendido la propuesta alegando que "Así como no les damos a nuestros hijos las llaves del coche antes de que tengan el carné de conducir, o no les permitimos comprar alcohol hasta que tengan la edad legal para hacerlo, también debemos establecer la edad a partir de la cual los niños pueden acceder legalmente a las redes sociales".

We need age-appropriate restrictions on platforms.



This is not about whether children can access social media.



It is about when social media can access our children.



For a safer start online for every child ↓ https://t.co/QheuC3gFzx — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 13, 2026

Según la presidenta, "Nuestros niños necesitan tiempo en el mundo real. Tiempo para jugar, tiempo para crear amistades, tiempo para cometer errores. Tiempo para forjar su propia identidad, su propia personalidad, antes de que un algoritmo lo haga por ellos".

En una publicación en X, una de las plataformas que se verían afectadas con la nueva ley, von der Leyen ha defendido que "Esto no es sobre si los niños pueden acceder a las redes sociales. Es sobre cuándo las redes sociales pueden acceder a nuestros niños".

DNI obligatorio para entrar en redes sociales

La gran cuestión es cómo se realizará este control, y esa es la parte más polémica de la ley, porque supondrá que todos los internautas tendrán que demostrar su edad de alguna manera, con el posible riesgo para la privacidad que eso conlleva.

La propia Comisión Europea asegura tener la respuesta, una app para smartphones que presentó el pasado mes de abril que promete realizar el proceso de verificación de edad de manera privada y sin compartir datos con terceros.

Para ello, primero es necesario escanear una documentación oficial, como el DNI, además del rostro del usuario con la cámara del móvil; la app entonces genera un certificado que se almacena de manera local en el propio dispositivo.

Cuando el usuario intenta entrar en una página web o aplicación con limitaciones de edad, la app puede mostrar el certificado para indicar al desarrollador que el usuario tiene la edad mínima.

La Comisión Europea afirma que ni siquiera ella misma es capaz de acceder a datos identificativos como el nombre o el número de documento de los visitantes de la página de esta manera.

Sin embargo, la adopción de esta medida será polémica, porque será la primera vez que el acceso libre a Internet es limitado a semejante escala en Europa, y porque pone las bases técnicas para prohibir el acceso a todo tipo de contenido, más allá de las redes sociales.